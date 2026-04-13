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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

止痛藥副作用浮現！9成患者便秘難改善 新藥4.7小時見效

2026/04/13 13:45

OIC患者常需依賴藥物或他人協助排便，新型藥物可改善腸道蠕動，減輕便秘症狀。（記者侯家瑜攝）

OIC患者常需依賴藥物或他人協助排便，新型藥物可改善腸道蠕動，減輕便秘症狀。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕止痛治療的進步，讓許多患者能與疾病和平共處，但也帶來新的困擾。鴉片類藥物導致的便秘（OIC）是癌症與慢性疼痛患者常見卻難以啟齒的問題。專家指出，便秘不僅影響生活品質，嚴重時甚至可能導致併發症，形醫師分享，目前已有新藥出現，可能幫助患者在服用後4.7小時達到舒緩。

台灣已進入超高齡社會，平均不健康餘命長達7至8年。在癌症與慢性病治療過程中，鴉片類止痛藥廣泛使用，有效控制疼痛，但同時也影響腸胃蠕動功能，導致排便困難。

台灣癌症安寧緩和醫學會理事長蕭惠樺表示，OIC是鴉片類藥物最常見副作用之一，患者常出現糞便乾硬、排便不完全、肛門阻塞感，甚至需靠外力協助排便。若未使用藥物輔助，往往難以自行排便。

他指出，每2名非癌症慢性疼痛患者中，就有1人出現OIC症狀；每4名癌症患者中，更有3人受影響。排便困難不僅帶來身體不適，也造成心理壓力。台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀也表示，近9成患者因此產生挫敗或憤怒情緒，近5成甚至出現憂鬱症。

OIC往往在使用鴉片類藥物初期就出現。研究顯示，患者在用藥後2週內，就有約半數癌症患者出現便秘症狀。然而，因排便問題較為私密，近7成患者不願主動與醫師討論，甚至有人透過減藥或停藥來逃避便秘困擾，反而導致疼痛控制失衡。

蕭惠樺指出，傳統治療多依賴緩瀉劑或灌腸，但因未針對機轉治療，效果有限，仍有超過9成患者處於中度以上便秘狀態。近年醫界引入新藥，可直接作用於腸道受體，改善腸道蠕動，且不影響中樞止痛效果。

臨床研究顯示，該新藥可在服用後約4.7小時內改善排便，並顯著提升生活品質；約6成患者每週排便次數增加至少3次。蕭惠樺分享案例指出，曾有癌症末期患者因嚴重便秘導致腸道出血，使用此類藥物後不到半天即明顯改善。不過，目前相關藥物尚未納入健保給付，每顆價格約100元內，仍需自費。

除了藥物治療，日常生活調整同樣重要。程劭儀提醒，應養成規律排便習慣，多攝取水分與高纖食物，避免長時間用力排便，以降低心血管風險。

三軍總醫院寧境病房共同照護師洪玉純表示，傳統以緩瀉劑或灌腸為主的處置方式，往往無法真正解決OIC的根本問題，甚至讓部分體力虛弱的患者更加無力排便；而手動解便更常帶來疼痛與心理壓力。對於長期需要鴉片類止痛藥的癌症或慢性疼痛患者而言，「舒適」不應只是止痛，更應包含基本生理需求的維持與尊嚴的保護。她呼籲，臨床應正視OIC對患者身心的影響，及早與醫師討論合適的治療策略。

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