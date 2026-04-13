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健康網》川普婿二度罹癌動手術 醫揭甲狀腺癌追蹤不能中斷

2026/04/13 15:13

健康網》川普婿二度罹癌動手術 醫揭甲狀腺癌追蹤不能中斷

美國「第一千金」伊凡卡（左）與夫婿賈里德．庫許納遠離政治核心、專心養病。醫界認為，甲狀腺癌有4大類型易復發，要定期追蹤。（美聯社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）日前在接受外媒採訪時，透露自己身心俱疲，尤其是她的丈夫賈里德．庫許納（Jared Kushner）二度罹患甲狀腺癌。根據彰化基督教醫院衛教資料指出，甲狀腺癌病友大多需要長年抗病，且終生追蹤、不中斷。

伊凡卡與夫婿在美國總統川普結束第一任期後，即搬到邁阿密定居，她表示，刻意遠離政治、專心撫養子女。而賈里德．庫許納早在川普第一任期內，也就是擔任白宮高級顧問時，低調且秘密將甲狀腺腫瘤切除，但在川普卸任後，又進行第二次手術，讓她操碎了心。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，約有8成甲狀腺癌屬於甲狀腺乳突癌，這類癌型乳突癌生長緩慢、預後佳，通常會停留在局部多年，患者的10年存活率約為 90%，甲狀腺各式癌型特性如下：

●甲狀腺乳突癌：

甲狀腺乳突癌缺少外層包膜，因此較容易局部淋巴轉移（約 30%-40%）而不易經由血流轉移至遠端器官，大多發病於年輕女性：半數患者小於40歲，而女性的發生率為男性的3倍。不過，55歲以上男子，若腫瘤直徑大於4公分，癌細胞直接侵犯出甲狀腺包膜外、有頸部以外的遠處轉移，預後較不佳。

●甲狀腺濾泡癌：

也是由甲狀腺濾泡上皮細胞衍生而來，約佔所有甲狀腺癌的15%，甲狀腺濾泡癌瘤生長緩慢，通常為單發性的病灶、有包膜、缺碘地區的發生率較高，其10年的存活率約為80%；通常在40歲後發生，較少轉移到局部淋巴結但較容易經血流轉移至肺、骨骼、及肝臟等，有時亦侵犯甲狀腺周邊組織。它轉移的程度也受血中TSH濃度的影響；其大小不一但外圍包覆良好，常侵犯血管及甲狀腺周邊組織，年齡是重要的預後因子之一。它也有積聚碘的能力，但不如正常細胞，一般含碘食物可服用。

●甲狀腺未分化癌：

由濾泡上皮細胞衍生而來，約佔甲狀腺癌的2%，一般在50歲以後發生，而以女性稍多。它極為惡性、常迅速侵犯周邊組織或轉移到全身各器官，沒有良好包覆且整個甲狀腺常因而變形。受到侵犯的甲狀腺，有些地方柔軟，有些地方堅硬如石。通常會在頸部發現一個硬塊或結節，硬塊固定不易移動，造成局部淋巴結腫大及疼痛、聲音沙啞、呼吸喘鳴及吞嚥困難等。病人常在診斷確定後數月內死亡。

●甲狀腺髓質癌：

它是由甲狀腺旁細胞（C-cells，一種神經內分泌的細胞）衍生而來，約占3%。多發生於40歲之後，女性稍多於男性。其惡性程度介於甲狀腺濾泡癌及未分化癌之間，10年存活率約60%-70%；它可藉由腺體內淋巴轉移到其他部位或局部淋巴結，也可藉由血流轉移至遠端器官如肺、骨骼及肝臟等。

彰基指出，隨著醫療進步，晚期甲狀腺癌的治療方法也越來越多元，效果也越好。過去，甲狀腺癌患者往往會擔心治療造成沉重的經濟負擔，目前口服標靶藥物已有健保給付，患者能夠更安心地接受治療。

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