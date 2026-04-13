大林慈濟揪出罕見巨大冠狀動脈廔管手術成功 患者重獲「心」生

大林慈濟小兒心臟科醫師劉瑋莉幫蘇先生術後心臟超音波檢查，已看不到廔管血流。（大林慈濟提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕51歲的蘇先生長年飽受心跳異常困擾，10多年前員工健檢發現心雜音症狀，備受困擾。日前經嘉義大林慈濟醫院團隊診斷出疾病為「巨大先天性冠狀動脈廔管合併大型血管瘤」，並在心臟內科醫師李易達與小兒心臟科醫師劉瑋莉合作下，以心導管栓塞手術成功修復，讓病人在兩小時內重獲「心」生。

劉瑋莉指出，「巨大先天性冠狀動脈廔管」是一罕見的心臟血管畸形。正常情況下，冠狀動脈應負責供應氧氣給心肌，但病人的冠狀動脈卻長出一條異常的廔管直接連通至心臟腔室或大血管，形成了一條不該存在的「秘密通道」，如果這條廔管太大，就會導致嚴重的「竊血現象」，讓原本應該流向心肌、提供營養的血液，被這條廔管「偷走」並分流掉，進而引發一系列連鎖反應，包括心肌缺氧、心臟擴大、心衰竭等症狀，甚至可能形成血管瘤，而增加其他併發症的風險。

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經劉瑋莉醫師評估及與病人討論後，決定採取心導管栓塞術。從鼠蹊部置入導管，利用特殊的血管栓塞裝置將廔管封堵，置入首顆栓塞裝置後，因長度與寬度封堵效果極佳，冠狀動脈攝影發現已完全阻斷異常血流。

蘇先生說，下午兩點開始手術，不到四點就結束了。恢復健康後，心臟不再感到負擔，重拾正常生活。

因冠狀動脈廔管初期幾乎沒有症狀，常是意外發現，或是心雜音進一步安排檢查而發現，劉瑋莉建議，如被告知有心雜音，或是有不明原因胸悶、胸痛、心悸或心跳不規則，請盡快就醫檢查，如有已知的冠狀動脈廔管，即使是小型無症狀，醫師評估暫不需手術處理，也應定期追蹤。

大林慈濟小兒心臟科醫師劉瑋莉（左）成功治療蘇先生的大型冠狀動脈廔管。（大林慈濟提供）

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