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健康網》別再怪腸胃！ 食藥署揭腹瀉、便秘元凶恐是「它們」

2025/04/18 12:50

食藥署指出，便秘或腹瀉的發生原因，有時與藥物副作用有關。如抗生素等改變腸道菌叢易腹瀉；鐵劑等減緩腸道蠕動造成便秘；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署指出，便秘或腹瀉的發生原因，有時與藥物副作用有關。如抗生素等改變腸道菌叢易腹瀉；鐵劑等減緩腸道蠕動造成便秘；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常腹瀉或便秘，懷疑是否吃壞肚子或是腸胃有問題？對此，食藥署在臉書「藥博士 正藥說」發文說明，日常生活中許多人常遇到腹瀉或便秘問題，或許以為與腸胃相關，但其實這些症狀可能並非單純的飲食或腸道問題，而是某些藥品的副作用。包括：抗生素、化療藥，免疫抑制劑增加腸道蠕動，容易導致腹瀉；鐵劑、抗膽鹼藥物與某些抗憂鬱藥會減緩腸道蠕動，使得糞便滯留腸道時間變長，造成便秘。

改變腸道菌叢易腹瀉

食藥署指出，某些藥物會影響腸胃道，使腸道蠕動加快、腸壁分泌更多水分，或改變腸道菌叢，導致腹瀉。常見藥物種類如下：

抗生素：抗生素會殺死致病菌，但同時也可能破壞腸道的益生菌，造成腸道菌叢失衡，導致腹瀉。因此，服用抗生素期間，可適量補充益生菌，幫助恢復腸道菌叢平衡。

化療藥物與免疫抑制劑：這類藥物可能會影響腸黏膜細胞的修復，使腸道功能受損，導致腹瀉、腸炎，甚至脫水。

食藥署說，抗生素會殺死致病菌，也可能破壞腸道益生菌。因此，服用抗生素期間可適量補充益生菌，幫助恢復腸道菌叢平衡；情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，抗生素會殺死致病菌，也可能破壞腸道益生菌。因此，服用抗生素期間可適量補充益生菌，幫助恢復腸道菌叢平衡；情境照。（圖取自freepik）

腸道減緩蠕動易便秘

食藥署說，某些藥物會減緩腸道蠕動，導致糞便滯留腸道時間變長，造成便秘。以下為常見易引起便秘的藥物類型：

鐵劑：鐵劑可能會影響腸道蠕動，讓糞便變硬、排便困難。建議與大量水分一起服用，並多攝取高纖食物，例如：蔬菜、水果。如果便秘情況嚴重，可與醫師討論是否改用緩釋型鐵劑，減少腸胃不適。

抗膽鹼藥物與某些抗憂鬱藥：常見藥物如第一代抗組織胺（抗膽鹼作用較明顯）、抗精神病藥、三環類抗憂鬱藥等，這些藥物會抑制副交感神經，使腸道蠕動變慢，導致便秘。

食藥署提醒，服藥後若出現以上症狀請勿驚慌，建議先觀察症狀，如果長期或狀況嚴重，應諮詢醫師或藥師等醫療專業人員，勿自行停藥或更改劑量，以確保健康與安全。

食藥署表示，鐵劑可能會影響腸道蠕動，讓糞便變硬、排便困難，建議與大量水分一起服用，並多攝取蔬菜水果等高纖食物；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署表示，鐵劑可能會影響腸道蠕動，讓糞便變硬、排便困難，建議與大量水分一起服用，並多攝取蔬菜水果等高纖食物；示意圖。（圖取自freepik）

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