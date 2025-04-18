健康網》喉嚨痛怎麼吃？營養師提4要3NG：乾且易鬆散的食物別吃

營養師指出，喉嚨痛可吃滑順、軟質、液態、冷的食物；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨痛常讓人吞嚥困難、食慾降低，但此時若營養與熱量攝取不足，不僅可能拖慢恢復速度，還會讓身體更難對抗發炎反應。好食課營養師Titan林世航、林俞君指出，充足的蛋白質有助於修復受損組織、提升免疫力，幫助早日康復。喉嚨痛可吃滑順、軟質、液態、冷的食物；並盡量避開辛辣、酸、油炸、乾且易鬆散的食物，容易刺激黏膜。

林世航、林俞君在臉書粉專「好食課」與網站發文分享，若飲食不當，也可能讓喉嚨發炎情形更加嚴重，因此選對食物至關重要。

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喉嚨痛吃這4類

●滑順食物：有湯汁、勾芡或自帶黏液的食物，例如滑蛋、湯麵、秋葵、山藥、納豆等。

●軟質食物：果凍、布丁、蒸蛋、香蕉、木瓜等口感較軟的食物，或可將食材切細剁碎，並煮軟一些再做食用。

營養師提到，軟質食物包含：果凍、布丁、蒸蛋、香蕉、木瓜等口感較軟的食物，或可將食材切細剁碎，並煮軟一些再做食用；示意圖。（圖取自freepik）

●液態食物：若真的食不下嚥，可以考慮稀飯、湯或將蔬果、肉品打成果汁及肉泥食用。

●冷食冷飲：若咳嗽沒太嚴重，冰淇淋、果汁等冷飲冷食可以刺激強化吞嚥反應，並稍微減緩喉嚨的疼痛感。

在食材選擇上，營養師推薦多攝取能幫助抗發炎、修復黏膜的食物。像是柳橙富含維生素C，有助於減少發炎反應，但應挑選不酸的品種，避免刺激喉嚨。堅果飲中含鋅，有助於免疫系統調節，也能舒緩喉嚨不適。肝臟則含有維生素A，可維護黏膜健康，加速癒合。胡蘿蔔中的胡蘿蔔素及乾香菇中的維生素D，皆具有抗發炎與增強免疫的作用。

營養師提到，堅果飲中含鋅，有助於免疫系統調節，也能舒緩喉嚨不適；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提到，針對保健品的選擇，鋅補充劑能提升免疫力，加快康復速度，也對喉嚨痛有所幫助，常見類型包括螯合鋅與葡萄醣酸鋅，建議可依適口性挑選補充。綜合維生素則提供多種營養素，幫助緩解疼痛、修復黏膜。而維生素C方面，研究建議成人每日可補充1至2公克，有助緩解喉嚨不適。

喉嚨痛3NG

●辛辣／酸食物：辛辣及過酸的食物容易刺激口腔食道黏膜，使發炎疼痛更為嚴重。

●油炸食物：油炸物通常口感較硬及乾，會刮傷已受損的食道，造成疼痛感，且炸物易生自由基，吃了會增加身體發炎情形，損傷黏膜。

●乾且易鬆散的食物：如果吞嚥功能不好，建議不要單吃炒飯、餅乾、鳳梨酥等，質地乾且易掉屑的食物，容易嗆咳更不舒服。

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