健康網》維生素C吃多不等於吸收多 醫：過量恐增腎結石風險

醫師指出，不管是吞維生素C錠或吃很多富含維生素C的水果，身體能吸收的量都是固定的，吃太多還會增加腎結石的風險。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素C可以美白抗發炎，但這些維生素C吃進去之後，都會留在我們身體裡嗎？萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文指出，不管是吞維生素C錠或吃很多富含維生素C的水果，身體能吸收的量都是固定的，吃太多還會增加腎結石的風險。建議正常並均衡的飲食，才能維持身體健康。

維生素C不是吃越多越好

沈孟暵表示，當吃下維生素C，比如吞一顆維生素C錠或吃很多富含維生素C的水果，這些維生素C會進入你的腸子，然後被吸收到血液裡。然而身體沒辦法無限吸收維生素C！所以不管你吃多少，血液裡的維生素C濃度最多只會到達一個固定的上限。這是因為腸子和腎臟有個像「守門員」一樣的蛋白質，它會控制維生素C進出，超過一定量就吸收不下了。

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打的維生素C比較好嗎

沈孟暵說明，用打點滴的方式，把維生素C直接打進血液，這種方法是醫生在治療癌症病人時用的輔助療法之一，因為可以讓血液裡的維生素C濃度變得超級高。

維生素C在身體裡會停多久

沈孟暵提到，就算打了很多維生素C，其實也不會在身體裡待很久，因為腎臟會把維生素C過濾掉，排出體外，大約過2小時後，血液裡的濃度就會變成原來的一半；打點滴完16小時後，血液裡的維生素C就會恢復成正常水平了。

高濃度的維生素C對癌症有用嗎

沈孟暵說明，研究發現，如果血液裡的維生素C濃度夠高，可能對癌細胞有毒性，會讓癌細胞死掉，但對正常的細胞沒什麼傷害。這是因為高濃度的維生素C會產生一種叫做「促氧化作用」的反應，可以像清潔隊一樣，專門清理壞細胞，但這目前還是一種輔助療法，並非常規用於治療癌症的方式，因此還是需要遵照醫師的治療計劃。

沈孟暵提醒，維生素C對身體很重要，但不是吃越多越好。因為身體吸收維生C有一定的上限，吃太多反而可能讓肚子不舒服，甚至增加得腎結石的風險。最好的方法是透過正常飲食，適量吃一些富含維生素C的水果和蔬菜，若是飲食不均衡，應適量補充額外的營養品，這樣才最健康。

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