國內研究發現異膚患者易染新冠 醫揭3原因：小心皮膚「破口」

醫師指出，若皮膚免疫失衡，病毒更易入侵；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕異位性皮膚炎除了乾癢、脫皮及紅腫症狀外，竟也容易感染新冠病毒！萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵發表其研究成果指出，異位性皮膚炎患者感染新冠的機率明顯高於一般人，且不分性別與年齡皆有此趨勢，可能原因包括「皮膚保護力變弱」、「免疫系統亂了套」，以及「皮膚上的好菌不見了」。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」表示，他和研究團隊研究了超過24000位異位性皮膚炎病人的資料，發現不論是男生、女生，還是不同年齡的人，異位性皮膚炎得新冠的機率都比一般人高。原因在於異位性皮膚炎與免疫系統息息相關，患者皮膚常因發炎而出現裂痕，降低天然屏障功能，就像城牆出現破口，使病毒更容易從皮膚侵入。

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此外，患者的免疫調節能力本就失衡，某些免疫細胞過度活躍時，反而抑制對病毒的正確應對能力，導致整體防禦力下降。

他進一步指出，健康皮膚表面原本存在有助於防禦外來病原的益菌，但異位性皮膚炎導致皮膚發炎，這些好菌的數量隨之減少，病毒便更容易在皮膚表面停留並入侵體內。

針對不同治療方式對感染風險的影響，研究也發現，使用生物製劑「杜避炎」（Dupilumab）治療的患者，相比採用外用或口服類固醇者，感染新冠的機率顯著較低。沈孟暵表示，這顯示杜避炎在穩定病情的同時，可能更能保有正常的免疫反應。

除了皮膚疾病本身外，若患者同時患有高血壓、糖尿病、心臟病或肥胖等慢性病，其感染風險也會進一步提升。

沈孟暵也提到，在此次研究樣本中，使用傳統免疫調節劑及部分小分子藥物者人數較少，無法提供進一步比較數據。未來若能累積更多資料，將有助於釐清不同治療策略對感染風險的影響，讓異位性皮膚炎患者能獲得更完善的照顧。

沈孟暵也提醒，雖然異位性皮膚炎是一種慢性發炎性疾病，但隨著醫學進展，除了類固醇外，小分子藥物如「喜繽果」及各類生物製劑，均為目前有效的治療選項。患者應與醫師配合，尋找最適合自身的療法，並留意日常保濕與清潔，才能有效控制病情，降低感染風險。

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