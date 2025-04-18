健康網》早、晚運動哪個好？ 醫「解答」1關鍵更重要

醫師建議，依照生活型態與健康目標，選擇運動時間，並強調，比起運動時間，能夠「持之以恆」反而更重要；圖為情境照。（圖皆取自freepik，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是早起晨跑派，還是夜晚健身房派？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，早上、晚上運動各有好處，首先早上運動燃脂、活力好，尤其以女生而言，早上運動還能穩定血壓；晚上運動則有助於肌力表現、紓壓，因此可依照生活型態與健康目標，選擇運動時間，並強調，比起運動時間，能夠「持之以恆」反而更重要。

早上運動 燃脂有活力

針對習慣早上運動者，黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，1項美國研究指出，早上運動能夠更有效啟動脂肪代謝路徑，尤其在空腹狀態下進行有氧運動時，身體更容易動用脂肪作為能量來源，尤其對於女性而言，早上運動還能穩定血壓。

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不只如此，另1項研究發現，早上運動者的整體活動量與活力指數明顯高於夜晚運動者，也就是說，早上動一動，能讓一整天都更有精神、更願意活動，也能建立規律作息。

研究發現，晚上運動有助於肌力表現，較不易受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

晚上運動 肌力表現佳又減壓

那麼晚上運動好處呢？黃軒指出，研究發現，人體的核心體溫在傍晚時達到高峰，這時候的肌肉反應能力、柔軟度、以及肺功能也都來到最佳狀態，意味著你可以訓練得更「爆」、更「久」！另1項研究則顯示，晚上運動對於減壓、提升睡眠品質也有幫助，只要不在就寢前1小時內做高強度運動，其實不會干擾睡眠，反而有放鬆身心的效果。

總地來說，晚上運動有助於肌力表現，較不易受傷，且同時又有助於減壓，放鬆身心，也有益於睡眠。

睡前1小時別劇烈運動 恐影響睡眠

黃軒表示，醫學研究顯示，早上與晚上運動都各有優點，關鍵是你的生活型態與健康目標。舉例來說，想要燃脂就試著在早上空腹快走、想要釋放壓力就試著在晚上重訓或瑜伽，「持之以恆」永遠比「挑時間」更重要。

黃軒提醒，若有心血管疾病者，請在早上運動前先熱身充分，避免晨間交感神經過度興奮；晚上運動者，避免睡前1小時內劇烈運動，以免反而影響入睡。不管哪個時段，記得補充水分，避免運動傷害，每天運動30分鐘護健康。

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