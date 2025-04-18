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健康網》服藥當心光敏感！食藥署：外出注意防曬 2狀況需就醫

2025/04/18 10:07

食藥署指出，若服用可能引起光敏感的藥品，建議避開中午進行戶外運動，並注意防曬措施，降低紫外線的傷害。（圖取自freepik）

食藥署指出，若服用可能引起光敏感的藥品，建議避開中午進行戶外運動，並注意防曬措施，降低紫外線的傷害。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些藥品可能會讓你的皮膚對陽光變得更敏感，服用後若曬太陽，可能更容易曬傷或引發過敏反應。食藥署表示，光敏感是指皮膚因藥品影響，對紫外線或可見光產生過度反應，導致皮膚發炎或損傷。若服用可能引起光敏感的藥品，建議避開中午進行戶外運動，並注意防曬措施，降低紫外線的傷害。若仍出現皮膚紅腫、水泡等異常反應，則應停止曝曬並盡速就醫。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，光敏感可以分為光毒性與光過敏性反應。

光毒性反應

藥品或其代謝物吸收紫外線後產生毒性物質，直接傷害皮膚細胞，導致類似嚴重曬傷的症狀，通常僅限於曝曬部位。

光過敏性反應

藥品經紫外線照射後結構改變，誘發免疫系統過敏反應，症狀類似過敏性皮膚炎，可能影響未曝曬的部位。

食藥署提到，部分的處方藥與非處方藥可能引發光敏感，常見類別如下：

●抗生素：Levofloxacin、Ciprofloxacin、Doxycycline、Co-trimoxazole

●非類固醇消炎止痛藥：Piroxicam、Ketoprofen

●利尿劑：Furosemide、Hydrochlorothiazide

●降血糖藥：Metformin

●口服A酸：Isotretinoin

●抗黴菌藥：Itraconazole、Griseofulvin、Voriconazole

●思覺失調症藥品：Chlorpromazine

食藥署提醒，若需服用可能引起光敏感的藥品，建議選擇清晨或傍晚進行戶外活動，並搭配遮陽傘、帽子或長袖防曬衣物，以降低紫外線傷害。同時應使用防曬乳，並定時補擦，以維持防護力。若仍出現皮膚紅腫、水泡等異常反應，則應停止曝曬並盡速就醫。

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