健康網》連假結束流感準備反撲？ 醫警：提防1燒、2痛、3無力

連假後流感反撲？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，當出現高燒超過38°C、發抖；全身肌肉關節痠痛；明顯頭痛、喉嚨劇痛等症狀時，最好就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假結束後，許多診所傳出病患暴增的情況，候診間咳聲此起彼落。深秋氣候變化劇烈，白天溫暖、夜晚轉冷，加上連假期間，病毒四處竄。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，民眾最近感冒可能以為是天氣轉涼引起，沒想到3天後高燒不退、全身痠痛、喉嚨劇痛，一驗竟是流感。他提醒，秋末到初冬旅遊季是流感傳播的高峰前奏，要提防1燒、2痛、3無力的徵兆。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，深秋的溫差大，白天暖、晚上冷，呼吸道黏膜就像被風吹乾的濕布，防禦力下降，加上連假旅遊、返鄉人潮移動，病毒跟著人流「環島旅行」。秋末到初冬的旅遊季，是流感傳播的高峰前奏，尤其嚴重北半球溫帶地區，流感高峰多落在10月到隔年4月。

每年根據病毒變異更新疫苗株

A流H3N2，今年會較流行趨勢！黃軒說明，別以為之前打過一次流感疫苗就萬無一失，去年打的疫苗，今年可能擋不住。世界衛生組織（WHO）每年都會根據病毒變異更新疫苗株，今年的更新中，明顯變異的是H3N2亞型株。而H1N1及B/Victoria血統在這次更新中維持不變。也就是說：本季節H3N2株有變異，但其它成分則維持原株／較少變異。

連假後的免疫破口：睡眠不足與作息混亂

黃軒坦言，當你連假熬夜、日夜顛倒、吃炸物宵夜，免疫系統會下降。研究顯示，長期睡眠品質不佳、或夜間睡眠時數明顯偏少者，其罹患流感與上呼吸道感染的風險顯著上升。

例如，一項涵蓋數十萬名參與者的研究發現，有失眠診斷者流感風險約為一般人的4倍。這凸顯了，連假期間熬夜、睡眠不足，可能是病毒乘虛而入的好時機。

他提醒，流感不是「感冒」，出現以下這幾個徵兆就要警覺：

●高燒超過38°C、發抖

●全身肌肉關節痠痛

●明顯頭痛、喉嚨劇痛

●疲倦感強烈、走2步就想躺

●有慢性病或年長者出現呼吸喘

他提到，這時應盡快就醫，使用抗病毒藥（如oseltamivir）可在48小時內有效縮短病程、降低重症風險。

5大防護行動穩住免疫力

深秋連假後的防護病毒之道，黃軒建議可以從以下5件事著手：

1.補眠不熬夜，每晚維持7小時睡眠，讓免疫系統有充足運作時間。

2.外出時配戴口罩，回家後徹底清潔雙手與臉部，減少病毒附著。

3.保持喉嚨濕潤，多喝溫水以維護黏膜防線。

4.少吃油炸食物，多攝取蔬果與優質蛋白質，如魚、豆腐及雞蛋，有助強化免疫力。

5.高風險族群包括孕婦、年長者及慢性病患者，應盡早接種疫苗，降低重症與併發症風險。

