自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》連假結束流感準備反撲？ 醫警：提防1燒、2痛、3無力

2025/10/26 12:42

連假後流感反撲？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，當出現高燒超過38°C、發抖；全身肌肉關節痠痛；明顯頭痛、喉嚨劇痛等症狀時，最好就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

連假後流感反撲？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，當出現高燒超過38°C、發抖；全身肌肉關節痠痛；明顯頭痛、喉嚨劇痛等症狀時，最好就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假結束後，許多診所傳出病患暴增的情況，候診間咳聲此起彼落。深秋氣候變化劇烈，白天溫暖、夜晚轉冷，加上連假期間，病毒四處竄。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，民眾最近感冒可能以為是天氣轉涼引起，沒想到3天後高燒不退、全身痠痛、喉嚨劇痛，一驗竟是流感。他提醒，秋末到初冬旅遊季是流感傳播的高峰前奏，要提防1燒、2痛、3無力的徵兆。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，深秋的溫差大，白天暖、晚上冷，呼吸道黏膜就像被風吹乾的濕布，防禦力下降，加上連假旅遊、返鄉人潮移動，病毒跟著人流「環島旅行」。秋末到初冬的旅遊季，是流感傳播的高峰前奏，尤其嚴重北半球溫帶地區，流感高峰多落在10月到隔年4月。

每年根據病毒變異更新疫苗株

A流H3N2，今年會較流行趨勢！黃軒說明，別以為之前打過一次流感疫苗就萬無一失，去年打的疫苗，今年可能擋不住。世界衛生組織（WHO）每年都會根據病毒變異更新疫苗株，今年的更新中，明顯變異的是H3N2亞型株。而H1N1及B/Victoria血統在這次更新中維持不變。也就是說：本季節H3N2株有變異，但其它成分則維持原株／較少變異。

連假後的免疫破口：睡眠不足與作息混亂

黃軒坦言，當你連假熬夜、日夜顛倒、吃炸物宵夜，免疫系統會下降。研究顯示，長期睡眠品質不佳、或夜間睡眠時數明顯偏少者，其罹患流感與上呼吸道感染的風險顯著上升。

例如，一項涵蓋數十萬名參與者的研究發現，有失眠診斷者流感風險約為一般人的4倍。這凸顯了，連假期間熬夜、睡眠不足，可能是病毒乘虛而入的好時機。

他提醒，流感不是「感冒」，出現以下這幾個徵兆就要警覺：

●高燒超過38°C、發抖

●全身肌肉關節痠痛

●明顯頭痛、喉嚨劇痛

●疲倦感強烈、走2步就想躺

●有慢性病或年長者出現呼吸喘

他提到，這時應盡快就醫，使用抗病毒藥（如oseltamivir）可在48小時內有效縮短病程、降低重症風險。

5大防護行動穩住免疫力

深秋連假後的防護病毒之道，黃軒建議可以從以下5件事著手：

1.補眠不熬夜，每晚維持7小時睡眠，讓免疫系統有充足運作時間。

2.外出時配戴口罩，回家後徹底清潔雙手與臉部，減少病毒附著。

3.保持喉嚨濕潤，多喝溫水以維護黏膜防線。

4.少吃油炸食物，多攝取蔬果與優質蛋白質，如魚、豆腐及雞蛋，有助強化免疫力。

5.高風險族群包括孕婦、年長者及慢性病患者，應盡早接種疫苗，降低重症與併發症風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中