高雄6旬婦印尼返台發燒 機場攔截驗出屈公病

2025/10/26 10:24

高雄市衛生局今（26）日公布新增1例屈公病確診個案，衛生局強調，確診民眾若於入境時配合相關防疫措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

高雄市衛生局今（26）日公布新增1例屈公病確診個案，衛生局強調，確診民眾若於入境時配合相關防疫措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（26）日公布新增1例屈公病確診個案，為本國籍約60歲女性，10月23日自印尼返國從小港機場入境，當時發燒39度、登革熱快篩陰性，但檢驗人員不敢大意，婦人也配合安排直接前往市立聯合醫院等待進一步檢驗結果，今日確認為屈公病，幸入境後即未進入社區，成功阻絕病毒於境外。

屈公病與登革熱皆是透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播所引的急性傳染病，症狀類似，會有發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等，登革熱可能會出現後眼窩痛，屈公病則可能出現噁心、想吐等。

屈公病與登革熱皆是透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播所引的急性傳染病，症狀相似。（高雄市衛生局提供）

屈公病與登革熱皆是透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播所引的急性傳染病，症狀相似。（高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，民眾自小港機場入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，入境時主動告知小港機場檢疫人員並配合抽血及疫調，配合完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，即可獲500元禮券。

另於入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院等待至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

衛生局強調，確診民眾若於入境時配合相關防疫措施，不僅能獲得禮券，亦可免於居住社區噴藥緊急防治，更能避免病毒進入社區造成疫情擴散，保護同住家屬及親友。

入境配合機場疫調，有機會獲得禮券，也能避免病毒進入社區。（高雄市衛生局提供）

入境配合機場疫調，有機會獲得禮券，也能避免病毒進入社區。（高雄市衛生局提供）

