健康 > 杏林動態

台中榮總43週年院慶 11個國家37外賓到場慶賀

2025/10/25 20:54

中榮院慶，嚴德發（右五）、林靜儀（左四）、傅雲慶（右四）及歷任院長們一同切蛋糕慶祝。（中榮提供）

中榮院慶，嚴德發（右五）、林靜儀（左四）、傅雲慶（右四）及歷任院長們一同切蛋糕慶祝。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今、明舉辦43週年院慶國際醫學研討會，院長傅雲慶與歷屆院長雷永耀、李三剛、許惠恆、陳適安等人共同出席，還有第二任院長、高齡95歲的彭芳谷也到場，與國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發共同切蛋糕慶賀，嚴德發讚譽中榮是全台唯一三度榮獲我國「智慧醫院全機構標章」的公立醫學中心，期勉「先進的設備只能使醫院變大，但只有我們對生命的尊重與關懷，才可以使醫療變偉大！」

嚴德發在院慶致詞表示，中榮總與麻省理工學院（MIT CSAIL）、輝達（NVIDIA）、宏碁及鴻海等產學界夥伴合作，推動人工智慧臨床應用；他讚中榮讓世界看見台灣醫療的創新能量，也讓科技真正成為照護人心的力量，細數中榮獲得美國醫療資訊暨管理系統協會數位健康指標評比為全球智慧醫院第二名，連續4年入選《Newsweek》「全球智慧醫院」，最新晉升至全球第85名，穩居全國首位。

台中榮總43週年院慶。（中榮提供）

台中榮總43週年院慶。（中榮提供）

傅雲慶感謝名譽院長陳適安奠定良好基礎，讓中榮發展智慧醫療有成，AI不僅是輔助工具，更已成為醫療的重要夥伴，今年院內智慧護理團隊榮獲南丁格爾團體金獎，行政院卓榮泰院長更親自頒發「智慧護理 名揚國際」匾額。兒童醫學中心成立全國首座「發炎性腸道疾病中心」；再生醫療方面，也已完成7位CAR-T治療，給罕病與難症患者帶來新的希望。

中榮今年研討會以「AI、精準、創新、國際」為主軸，共有28個場次、16個部科共同參與，並邀請美、加、日、韓、德、荷等11個國家的37位外賓參與，與國內專家針對相關議題進行討論，128位演講者、164位座長與會，規模盛大。

中榮表示，AI人工智慧為各醫療領域的核心驅動力，包含9個科別、32個主題與AI相關，從泌尿科的影像分析與手術輔助，到精神科的創傷後壓力症候群治療；從急診的臨床決策、腫瘤CAR-T細胞療法與AI模型，到婦癌的診斷模型；乃至傳統醫學用AI發展中醫精準化、教學部導入AI革新醫學教育，完整展現智慧醫療時代的來臨，同時探討AI的倫理法律議題。

衛福部政務次長林靜儀、中興大學校長詹富智校長今天也出席院慶典禮，肯定中榮肩負起守護民眾健康的重任，展現台灣醫療實力。

