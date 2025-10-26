自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飯後嗜睡不是老了！ 醫揭恐是糖尿病前兆 當心「3警訊」

2025/10/26 14:32

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，當身體表現出來的「容易累、容易脹、容易煩」，其實比血糖指數更早出現的糖尿病警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人有「飯後就想睡」的情況，以為只是疲勞，但醫學研究指出，這可能是糖尿病在細胞層面早已悄悄啟動的信號。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，糖尿病的形成並非從血糖升高才開始，而是從「粒線體功能衰退」這一刻起就在鋪路。換言之，當身體表現出來的「容易累、容易脹、容易煩」，會是比血糖指數飆高更早出現的3警訊。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，從「飯後嗜睡」看見粒線體衰退，這是被忽略的糖尿病早期警訊。2025年發表在《Biomolecules and Biomedicine》的一篇綜論文章說明了這現象，糖尿病從細胞能量出問題就已經開始了。「粒線體功能失調、活性氧暴增，以及血糖代謝異常」，這3大核心彼此形成了一種像三角螺旋一樣的惡性循環。因此，當身體表現出來的「容易累、容易脹、容易煩」，就是早期警訊。

張家銘說明，粒線體是我們細胞裡的發電機，正常運作時能幫助我們產生能量，支持大腦、肌肉、心臟等高能耗器官維持正常功能。但當我們長期處在高糖、過度營養或慢性發炎的環境中，這些粒線體會漸漸失去活力。研究發現，粒線體會失去原本的融合修補機制，變得破碎、無法有效產能，而且會大量製造出活性氧這種自由基，進一步損害細胞DNA與蛋白質。

當粒線體能量不足與活性氧過多的時候，身體會先出現一連串「看似微小、但其實很關鍵」的生活症狀：

●餐後想睡、腦霧、思緒不清

●體力差、運動恢復慢、肌肉流失快

●容易便秘、腹脹、排便氣味改變

●傷口癒合變慢、皮膚乾癢、免疫力變差

●視力容易模糊或夜間看東西吃力

●情緒起伏大、容易焦躁或憂鬱

這些表現，就像細胞在「輕聲提醒」。但過去民眾往往只看血糖指數，而忽略了這些微妙但具指標意義的生活訊號。

5個修復粒線體的生活建議

針對如何修復粒線體，張家銘提供給民眾日常可以做的5件事：

1.讓細胞喘口氣，進行夜間輕斷食

粒線體最怕的是「沒有休息」。研究建議每天留12小時不進食（例如晚上8點後不吃直到隔天早上8點），可促進粒線體自噬（mitophagy），讓受損粒線體獲得回收與修復。

2.動起來但不要過度

每天15分鐘快走、爬樓梯、原地踏步等輕活動，能提升體溫並刺激粒線體生合成，提升身體的能量。

3.飯後散步，穩血糖也降活性氧

研究指出，血糖急升時會產生大量活性氧，飯後散步15分鐘有助減少代謝壓力，就像幫身體的「發電機」降溫。

4.補對營養，支援細胞運作

輔酶Q10有助粒線體能量轉換與抗氧化；維生素B群可促進能量代謝；綠茶多酚、藍莓與深綠蔬菜則提供天然抗氧化保護。

5.好睡眠是最溫柔的修復

睡眠品質決定粒線體修復的效率。睡前減少藍光刺激、避免甜食與油炸物，適度補充鎂，讓身體「關燈休息」。

張家銘總結，糖尿病不是從血糖高那天才開始的，是從身體裡的「粒線體先失衡」那一刻就默默開始了，當我們早點理解細胞正在累、粒線體正在撐，就有機會從日常生活裡，重新點燃細胞的能量。

