健康 > 名人健康事

健康網》藝人閃兵偽高血壓 醫直言有同業配合

2025/10/26 10:23

藝人閃兵中不少人血壓造假，台大皮膚科醫師烏惟新直言，有不肖醫師協助。圖為藝人小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人。（資料照）

藝人閃兵中不少人血壓造假，台大皮膚科醫師烏惟新直言，有不肖醫師協助。圖為藝人小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人閃兵引熱議，不少醫師直接斷言，「一定有不肖醫師配合」，馬偕主治醫師施壽全在臉書表示，對未來政策規定要把BMI調整至45以上，已經可以稱之為「病態性肥胖」，他表示，若是政策制定者一定要如此施行，「這樣不是政治凌駕專業，而是政治蹂躪專業，想法太病態。」

台大皮膚科醫師烏惟新在粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」指出，「閃兵集團」的目的在於取得可以免役或判定體位不適合服役的診斷證明，目前最常見到的是利用高血壓。

烏惟新直言，正因為年輕人重度高血壓極不尋常，一位有專業良知的醫師對於這樣的病患，其醫學常規會要求更積極、更徹底地去尋找病因。如果醫師僅僅依賴 >180mmHg的數字，就給予「診斷確定」的證明，而沒有進行標準的、用來排除續發性高血壓病因或確認器官受損的檢查（例如：腎功能、電解質、心臟超音波、腎臟超音波、甚至 24小時血壓監測），這就構成嚴重的醫療疏失或「不肖」的配合行為。

在這次事件中，有12位藝人利用高血壓取得免役資格。烏惟新說，依現行規定：重度高血壓經治療6個月以上，診斷確定者；中度高血壓併發實質器官病變，包括心臟肥大、腎病變或周邊血管等，像是肺動脈高血壓。

他表示，續發性高血壓的可能原因，年輕人高血壓可能與腎臟疾病（腎實質病變、腎血管狹窄）、內分泌疾病（原發性醛固酮增多症、嗜鉻細胞瘤、庫欣氏症候群等）或主動脈狹窄等有關。這些疾病如果沒有及時診斷和治療，會對健康造成嚴重且不可逆的傷害。

烏惟新說，可以斷言這些閃兵集團操作模式，是利用「藥物或作弊手段」在測量時達到 >180 mmHg 的標準。不肖醫師的配合，就是「放水」。這些醫師忽略所有應該進行的進一步檢查，直接將「單純作弊獲得的 >180 mmHg 數據」包裝成「經治療6個月仍無法控制的重度高血壓」診斷證明，以符合免役標準。

烏惟新此文PO文上架，也是醫師網友留言：「我高血壓被驗退，總共被叫去桃園龍潭國軍醫院，高雄海總跟台北三總住院3次，持續背24小時血壓計，搞了一年以上才免役。」、「勾稽健保就醫紀錄是最合宜的做法了」、「如果只有兵役體檢那段時間有高血壓，其他時候都沒有高血壓的就診及服藥記錄，就很有問題」。

