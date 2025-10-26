不靠減肥逆轉健康？ 紐西蘭研究揭密糞菌移植長期益處

最新研究指出，透過糞菌移植改變腸道菌相，有望長期降低心臟病與糖尿病等慢性病風險；示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭大學利金斯研究所（Liggins Institute）歷時8年的研究顯示，只需一次含「好菌」的糞菌移植膠囊（FMT），即可在多年後持續發揮代謝保護效果。根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項成果已刊登於《自然通訊》（Nature Communications），被視為肥胖治療的新方向。

研究團隊自8年前起，追蹤87名患有肥胖的青少年，嘗試以健康捐贈者的腸道菌膠囊重建受試者體內微生態。4年後的追蹤結果顯示，接受「好菌」移植的組別雖未顯著減重，但體重未再上升，且平均比對照組輕約11公斤。更重要的是，他們罹患代謝症候群的比例顯著下降。

請繼續往下閱讀...

代謝症候群風險下降 糖尿病與心臟病機率降低

利金斯研究所教授卡特菲爾德（Wayne Cutfield）指出，三分之一的受試青少年在研究初期已有代謝症候群，其包含高血壓、高血糖、腰圍過大、高三酸甘油酯及低密度膽固醇等五項指標。他說：「令人驚訝的是，只需一次FMT治療，代謝症候群發生率便明顯下降，效益至少持續四年。」此結果意味著，患者未來罹患糖尿病與心臟病的風險將大幅減少。

研究共同作者歐蘇利文（Justin O’Sullivan）指出，後續分析發現，當初移植的「健康菌株」四年後仍在受試者腸道內活躍存在，顛覆了過去對微生物療法作用時效的認知。他解釋，這證明外來的好菌有能力在新宿主的腸道中「成功定殖」並長期發揮作用，也為未來篩選關鍵菌株、設計出能預防特定疾病的「次世代益生菌」，奠定了堅實的基礎。

研究團隊現正嘗試分離出少數具有關鍵作用的菌株，並開發可商用的益生菌配方。卡特菲爾德表示：「我們的終極目標，是研製能預防或緩解代謝症候群的專屬菌群組合。」研究團隊期盼，這項成果能為全球肥胖防治提供新方向，透過微生物醫學減輕慢性病負擔。

