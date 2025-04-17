低頭族跌倒 釀罕見胸骨骨折！彰化醫院手術遠離劇痛

蕭姓男子因走路跌倒造成罕見「胸骨骨折」，痛到無法呼吸，住院治療後已能順暢換氣與咳痰。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化58歲蕭先生日前走路看手機時跌到，胸口直接撞上一塊硬石，當場痛到昏倒。他醒來後連呼吸都感到爆痛，只好趕緊就醫，經查發現竟是相當罕見的「胸骨骨折」。衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，胸部正中間的胸骨很硬，非強大外力難以骨折，一旦骨折非常痛，最後經胸骨復位固定手術才解痛。

蕭先生表示，日前晚上走路回家，查看手機訊息時，一個踉蹌往前跌，胸口中間直撞一塊尖凸狀的石頭，當下覺得心臟好像被利刃所刺，然後眼一黑便昏倒了。所幸有人發現將他送到附近醫院，但他醒來後，胸口劇痛感強烈襲來，連呼吸、喘氣、身體稍微一動都痛，其中咳嗽是最痛的，甚至連心臟都感到抽痛，感受生不如死的狀況，趕緊再轉診到彰化醫院。

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蕭男術後搭配呼吸復健，避免影響骨折癒合。（彰化醫院提供）

林聿騰指出，肋骨骨折很常見，但胸骨位於胸腔正中間，連結兩側肋骨，所以骨質很硬，幾乎不易骨折，除非受很強大的力量直接撞擊，偶爾出現的案例也幾乎是車禍事件造成，不過蕭男並非車禍，而是跌倒撞斷胸骨，如此案例相當罕見。初步推測，蕭男撞到的石頭質地非常硬，胸腔所受衝擊力大，因此造成骨折。

林聿騰進一步表示，蕭男胸骨骨折處的周遭肌肉，容易隨著呼吸喘氣牽動，所以引起的疼痛感比起其他地方的骨折都要痛，所幸的是，蕭先生緊急就醫後排除血胸、氣胸和休克等症狀，心臟及大血管也沒有受損。

為穩定胸廓並減少呼吸牽動造成的劇痛，醫療團隊評估，採取進行胸骨復位固定手術，採微創方式，自胸前植入鈦合金骨板及骨釘，固定骨折部位，術後搭配呼吸復健，避免影響骨折癒合，目前蕭男已能順暢換氣與咳痰。

林聿騰說，胸骨與肋骨擔負保護肺臟與心臟的重要功能，遭撞擊若出現胸痛、呼吸困難、胸部變形，應儘速就醫檢查。輕微骨折可靜養癒合，若疼痛劇烈或影響呼吸，則建議手術治療，以利盡快恢復生活。

透過3D圖可看出胸骨骨折（紅圈處）。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，胸部正中間的胸骨很硬，非強大外力難以骨折，一旦骨折就會非常痛。（彰化醫院提供）

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