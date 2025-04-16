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讓記憶在色彩中甦醒！ 奇美醫為失智長者推創藝陪伴

2025/04/16 22:19

奇美醫學中心推動創藝陪伴，「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康登場。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心推動創藝陪伴，「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康登場。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心推動創藝陪伴，結合社區的健康長者與失智長者，透過共同創作的藝術歷程，讓記憶在色彩中甦醒，重塑人生價值，特展今天在台南永康登場，看到了筆觸間交融的豐富情感。

「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康社教中心舉行，由奇美與區公所、市府衛生局等共同推出，以藝術為媒介，促進長者健康。

奇美專案副院長暨護理部總監陳綉琴表示，隨著人口嚴重高齡化，失智症不僅是醫療議題，更是社區照顧與社會參與的重要挑戰，值得大家正視。

陳綉琴說，這次特展是藝術饗宴，也是社區關懷與跨世代共融的實踐，更是一項社會創心行動；透過藝術讓每位長者都有機會重新詮釋人生、重拾自信，並讓社區居民更理解失智症，建立友善與接納的氛圍。

奇美積極響應高齡社會挑戰，自2019年起，率先啟動台南市「失智友善社區」推動行動，透過結合在地資源、整合跨域網絡、培育志工與組織動能，成功於永康逐步建構出一個理解、接納並支持失智者的社區網絡。

6年來，奇美與公所、衛生所、社區發展協會，以及在地友善組織攜手合作，累計招募失智友善志工401名、失智友善天使7509名，還有失智友善組織404家，建構以失智者及家庭照顧者為中心的生活圈，活絡失智友善社區照護資源。

奇美也將經驗拓展至仁德區，正式啟動新一波友善社區拓點計畫，展現政策的永續性與擴散性，讓更多社區共享友善的力量。

奇美醫學中心推動創藝陪伴，「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康登場。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心推動創藝陪伴，「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康登場。（奇美醫學中心提供）

陳綉琴指出，特展正是推動歷程中的一項嶄新里程碑，不僅延伸了「高齡者、失智者也是創作者」的友善理念，更實踐從健康促進到社會參與的全人照顧策略，達到預防、延緩失智之目的。

透過藝術，讓長者從「被照顧」的角色中蛻變為「記憶的傳承者」、「文化的創作者」、「社區的貢獻者」，重拾自信，並實質參與社區文化建構。

陳綉琴提到，這次活動共規劃4大展區，包含「韶藝啟程」–從零出發的藝術學堂、「韶光藝境」–生活記憶的創作展現、「藝象心聲」–用文字說故事讓情感被看見、「藝續同行」–創作不孤單社區共參與等。

這次特展也是一個多元互動的平台，讓社區民眾、家庭、學校與跨世代族群在此交流情感、共創回憶，透過作品、圖文、互動留言書籤，以及影音等方式開啟彼此溫暖的對話，串起社區中「彼此理解、共同生活」的情感紐帶。

陳綉琴強調，透過特展，讓社區民眾重新認識長者的多元面貌，理解失智症的真實處境，進而主動參與共融行動。

奇美醫學中心推動創藝陪伴，「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康登場。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心推動創藝陪伴，「韶藝拾光-社區長者創藝特展」在永康登場。（奇美醫學中心提供）

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