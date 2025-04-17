健康網》經痛恐是卵巢在求救 醫揭「巧克力囊腫」5警訊

若在月經期間出現劇烈經痛且難以忍受，可別輕忽，小心是巧克力囊腫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性都有經痛的經驗，但是板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒，別以為經痛很正常，但其實背後可能隱藏卵巢在低聲呼喚「嘿，我需要你多注意我一點喔！」的訊息，提醒女性可能要留意是否有巧克力囊腫的問題。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，「巧克力囊腫」是一種常見的婦科良性腫瘤。當子宮內膜組織誤闖卵巢，隨著月經週期不斷增生與剝落，經血逐漸累積，就形成了看起來像巧克力醬的囊腫，因此被稱為「巧克力囊腫」。如果囊腫小於5公分且症狀輕微，透過荷爾蒙藥物即可控制；但如果囊腫超過5公分或症狀嚴重，則可考慮腹腔鏡手術。

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5症狀「中」2個或以上 小心有巧克力囊腫

●沒有月經的時候也會有下腹悶悶不適。

●月經不規則，總是讓人心慌慌。

●月經期間的劇烈痛經，每次都難以忍受。

●性生活中不適或疼痛。

●消化不良、拉肚子或頻尿。

經常消化不良、拉肚子或頻尿，也可能是巧克力囊腫的症狀之一；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫囑飲食宜忌 4要4不要

◎該吃

●有機蔬果：幫助降低體內發炎反應。

●高纖食物：維持荷爾蒙平衡，促進腸胃蠕動。

●優質蛋白質：例如魚類、豆製品，提升身體修復力。

●維生素D與鈣質：維護子宮與卵巢健康。

◎不該吃

●油炸食物：容易促發體內發炎反應。

●精製糖類：干擾荷爾蒙運作，加重症狀。

●高脂肪紅肉：可能增加雌激素水平，提升囊腫風險。

●含酒精飲品：影響肝臟代謝，無法有效清除過多荷爾蒙。

醫師的叮嚀 定期檢查不可少

●定期檢查：嚴絢上提醒，每年進行一次婦科檢查是愛自己的表現，而超音波檢查是最基本的好選擇。

●均衡飲食：打造不易復發的體質，讓每一口食物都成為子宮的最佳禮物吧！

●專業治療：為健康加分。

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