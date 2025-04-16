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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》奶粉添加免疫球蛋白、乳鐵蛋白是智商稅？ 醫解答

2025/04/16 21:22

醫師查詢文獻發現，「免疫球蛋白」和「乳鐵蛋白」主要出現在「牛初乳」，對人體確實有促進健康的功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師查詢文獻發現，「免疫球蛋白」和「乳鐵蛋白」主要出現在「牛初乳」，對人體確實有促進健康的功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幫寶寶挑選奶粉的時候，會看到各家廠商標榜產品含有各式各樣的「營養」，像是常見的「免疫球蛋白」和「乳鐵蛋白」，是真的有效還是智商稅呢？對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼查詢文獻發現，這兩項成分主要出現在「牛初乳」，對人體確實有促進健康的功效。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」說明，免疫球蛋白是初乳中最主要的蛋白質。能特異性地識別並結合細菌和病毒上的抗原。這有助於形成免疫複合物並激活免疫反應，包括吞噬作用、T細胞和B細胞的活化、腸道菌群的調節以及局部免疫球蛋白A（IgA）的產生。

蔡明劼指出，乳鐵蛋白是一種鐵結合醣蛋白，具有多種生物學效應，包括促進鐵吸收、調節免疫、增強溶菌酶的抗菌活性以及促進上皮細胞和纖維母細胞的生長。

牛初乳主要價值

●提升運動員的表現和健康：初乳補充劑能改善運動引起的免疫功能下降，預防上呼吸道感染（感冒）的風險，並有益於維持腸道屏障功能。

●輔助治療呼吸道感染：大量針對嬰兒和成人的研究表明，牛免疫球蛋白可以預防胃腸道感染、上呼吸道感染和內毒素引起的發炎。從機制上看，牛免疫球蛋白可與多種人類病原體和過敏原結合，可中和人體細胞的實驗性感染，並限制胃腸道發炎。

●治療腹瀉：多項研究顯示，初乳能有效減輕兒童和成人病毒性和細菌性腹瀉的症狀，例如降低排便頻率和縮短腹瀉持續時間。比如在一項研究中：牛初乳介入使腹瀉的發生率降低了 71%。

●應用於皮膚護理：體外研究表明，初乳能促進皮膚細胞的增殖和分化，刺激修復並減輕炎症。局部使用初乳來源的乳鐵蛋白可以減輕皮膚過敏後的炎症反應。

●發炎性腸道疾病：動物模型和初步人體研究表明，初乳及其成分可能改善IBD的症狀和組織學評分，並減少炎症標誌物，同時促進腸道中有益菌的生長。

蔡明劼總結，初乳在人類健康領域具有廣泛的應用價值，主要是因為其獨特的生物活性成分組合，使其在免疫調節、抗感染、組織修復和生長發育等方面發揮重要作用。

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