健康網》喝水不喝毒！ 保溫瓶別裝咖啡茶 塑膠瓶選「這種」

營養師表示，使用水瓶首先須留意材質，盡量避免使用寶特瓶。若使用塑膠瓶，應選擇瓶底標示符號為5號或7號；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱大家都不忘補水，自備瓶裝水也成為習慣，但你有用對容器嗎？營養師黃品瑄指出，使用水瓶首先須留意材質，避免使用寶特瓶，若使用塑膠水瓶，應選擇瓶底標示符號為5號或7號；其次須注意內容物，如不鏽鋼水瓶不宜裝牛奶，咖啡等，有塗層勿裝酸性飲料等；最後要注意清潔，每天清洗瓶內、瓶蓋縫隙等，並徹底晾乾，才能避免細菌孳生，健康喝水。

黃品瑄在臉書「營養師品瑄」發影片說明，喝水很健康，但每天用的水瓶影響喝下肚的水是否安全，強調千萬別忽略水瓶材質、內容物與清潔等3大關鍵，若不留意，小心喝水變喝毒。

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關鍵1：材質要選對

黃品瑄表示，奉勸大家別再重複使用寶特瓶，除清洗困難，也容易成為細菌溫床。建議使用玻璃、不鏽鋼材質或是有陶瓷塗層的水瓶，清潔方便也比較不會產生毒素。如果真的很想用塑膠製水瓶，記得先看底部標示，選擇標示5號或7號的塑膠製品。

營養師指出，每天用的水瓶，影響喝下肚的水是否安全，強調須注意水瓶材質、內容物與清潔等3大關鍵，若不留意，小心喝水變喝毒；情境照。（圖取自freepik）

關鍵2：飲品勿亂裝

黃品瑄說，不鏽鋼材質的保溫瓶不建議裝咖啡、茶、中藥等，因為污垢很容易附著在瓶內，難清洗又易滋生細菌；另，也不建議保溫瓶裝含糖或蛋白質飲品，如牛奶、拿鐵、豆漿等，因為很容易造成細菌快速滋生，成為一個培養皿。此外，有些保溫瓶內有一層塗層，這種水瓶要盡量避免裝酸性飲料，如果汁、碳酸飲料等，因為很容易造成腐蝕，導致把一些不該喝的物質喝下肚。

關鍵3：清潔須徹底

黃品瑄指出，第3個關鍵是清潔方式，最好每天還是使用海綿或刷子+洗碗精+熱水清洗水瓶，尤其瓶蓋、吸管、矽膠墊等常有藏污納垢的縫隙，須注意清潔。清洗後，一定要徹底晾乾，才不會造成細菌繼續滋生。另，黃品瑄提醒，記得不要用太硬的刷子或菜瓜布刷洗水瓶，以免留下刮痕，容易造成細菌殘留。

營養師強調，保溫瓶內若有塗層，須盡量避免裝酸性飲料，如果汁等，因為很容易造成腐蝕，導致把一些不該喝的物質喝下肚；示意圖。（圖取自freepik）

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