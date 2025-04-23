健康網》啟動肝臟修復開關！ 醫：藏在這些食物裡

醫師表示，昆布與紫菜是日式高湯的靈魂，也是極佳的麩胺酸來源之一；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是解毒重要器官之一，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述1項國外研究發現，當肝臟受傷時，若能讓體內的URI1蛋白下降，麩胺酸（glutamate）濃度上升，便能刺激巨噬細胞釋放出促進肝臟再生的信號WNT3，讓肝細胞進入修復與增生模式。而所謂的麩胺酸就藏在許多天然食物中，如起司乳酪、昆布與紫菜、豬後腿肉、牛小排、肉雞及牡蠣。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述刊登在《Nature》上的1項研究發現，當肝臟受傷時，若能讓體內的URI1蛋白下降，麩胺酸濃度上升，會讓骨髓來源的巨噬細胞進入肝臟，透過HIF1α的穩定作用釋放促進肝臟再生的信號WNT3，讓肝細胞進入修復與增生模式。在動物實驗中，不只是個理論，而是實實在在地幫助肝臟恢復，甚至提升小鼠在9成肝切除後的生存率。

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那麼該怎麼獲取麩胺酸？張家銘說明，這種胺基酸就是讓人感到「鮮味的來源」。100多年前，1名日本化學家池田菊苗因喝到妻子煮的昆布湯，覺得「特別鮮美」，於是展開實驗，從昆布中萃取出麩胺酸，發現它就是讓人一喝就停不下來的「第五味覺」來源，也就是現在的味精的成分。

醫師舉例，牡蠣不僅富含鋅與鐵，也是極佳的麩胺酸來源之一；示意圖。（圖取自photoAC）

不過，並不是鼓勵大家猛吃味精，而是要回到食材本身。張家銘表示，根據食品營養成分資料庫顯示，以下食物都富含天然麩胺酸，是日常容易取得的食材，不是人工添加的成分，更容易被身體接受與代謝：

●起司乳酪：濃縮的乳蛋白中，麩胺酸含量極高。

●昆布與紫菜：來自海洋的鮮味寶藏，是日式高湯的靈魂。

●豬後腿肉、牛小排、肉雞：動物性蛋白原本就是麩胺酸的重要來源。

●牡蠣：不僅富含鋅與鐵，也是極佳的麩胺酸來源之一。

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