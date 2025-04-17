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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》筋膜槍放鬆肌肉夯！ 醫曝「6大避免」行為

2025/04/17 11:43

醫師強調，筋膜槍只是輔助工具，想要達到最佳肌肉恢復效果，還應搭配其他方式，如多喝水、熱敷或進行伸展運動，效果更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師強調，筋膜槍只是輔助工具，想要達到最佳肌肉恢復效果，還應搭配其他方式，如多喝水、熱敷或進行伸展運動，效果更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活繁忙，常有肌肉緊繃、痠痛等困擾，因此不少人會使用筋膜槍來緩解不適。板橋原力復健診所主治醫師王竣平提醒，筋膜槍使用時應注意6大避免做的事，如避免用於骨骼關節及脆弱部位、避免在有傷口或發炎時使用、每個部位避免按摩過久、不是越大檔越好、特殊族群使用時應避免按壓特定部位，以免按摩不成，反傷身。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享，「筋膜槍」被部分人稱為「按摩槍」，是許多人用來舒緩肌肉疲勞的方便工具。不過在使用時應注意6件避免的事，並強調，筋膜槍只是輔助工具，想要達到最佳肌肉恢復效果，還應搭配其他方式，包括多喝水，幫助身體代謝廢物，減少痠痛感；透過熱敷或泡澡，促進血液循環；或是在使用筋膜槍後，進行伸展運動，溫和拉伸效果更好。

●避免使用於骨骼關節及脆弱部位：筋膜槍適合用來放鬆肌肉，只針對大肌肉群使用，如大腿、臀部、背部、手臂等，而不是直接敲打骨骼或關節！因此一定要避免施壓於骨骼突出處，像是脊椎、鎖骨、膝蓋、肘關節等，也要避開頭部或是頸椎動脈區域，以免影響血流。不只如此，也不要用再腹部、肋骨附近，避免內臟受壓。

醫師表示，筋膜槍適合用來放鬆肌肉，只針對大肌肉群使用，因此應避開頭部或是頸椎動脈區域，以免影響血流；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，筋膜槍適合用來放鬆肌肉，只針對大肌肉群使用，因此應避開頭部或是頸椎動脈區域，以免影響血流；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●避免在身體有傷口或發炎時使用：若使用時有拉傷、扭傷、發炎、瘀青或開放性傷口者，請務必暫時避免使用按摩槍，因為強烈震動可能會加重發炎或影響傷口癒合。建議受傷初期冰敷或休息，等到腫脹消退後，再依醫師建議使用筋膜槍來促進恢復。

●每個部位避免按摩過久：許多人以為按摩時間越長越有效，但過度使用反而會造成肌肉損傷，建議單點停留時間不超過10秒，改為來回滑動按摩，每個部位的按摩時間控制在30秒到2分鐘內，每天使用總時間不超過15-20分鐘，以免過度刺激。

●不是越大力越好：筋膜槍有不同的檔位與力度，並不是越大力越好，太強的震動，可能會讓肌肉產生反效果，造成僵硬與疼痛。按摩力度與頻率要適中，建議剛開始使用時，請從低檔位開始，測試身體反應，感到疼痛時應立即停止，而非繼續按壓，同時，應避免使用「最大檔」，直接施壓於敏感部位。

●特殊族群使用時應特別小心：筋膜槍並不適合所有人使用，建議以下族群要特別注意，務必要諮詢醫師後，再使用筋膜槍，如孕婦使用時，震動可能影響胎兒，請避免使用於腰腹部；骨質疏鬆患者骨骼較脆弱，震動可能造成骨折風險；心血管疾病患者避免使用於心臟周圍，以免影響血流；糖尿病患者神經敏感度下降，可能無法察覺過度刺激。

醫師提醒，孕婦使用筋膜槍時，震動可能影響胎兒，請避免使用於腰腹部；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，孕婦使用筋膜槍時，震動可能影響胎兒，請避免使用於腰腹部；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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