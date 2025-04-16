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健康網》整天低頭滑手機？ 醫：低45度壓力=脖子上背7歲小孩！

2025/04/16 13:01

謝炳賢指出，低頭45度滑手機，頸椎負擔會達到22公斤，相當於脖子上背一個7歲小孩；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢指出，低頭45度滑手機，頸椎負擔會達到22公斤，相當於脖子上背一個7歲小孩；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天除了滑手機還是滑手機嗎？小心頸椎病變找上門 ！陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」上發文，長期低頭頸椎承受巨大壓力，低頭45度，頸椎負擔會達到22公斤，相當於脖子上背一個7歲小孩，長久以往恐壓迫神經，導致頸椎病變。

謝炳賢指出，當我們低頭使用手機時，頸椎的負擔會隨著角度增加而加重，正常姿勢下，也就是頭直立的時候，頸椎承受約5公斤的重量，就是頭部本身重量；低頭15度的時候，頸椎承受約12公斤壓力；如果低頭到30度，壓力就升至18公斤；而低頭45度，頸椎負擔達到22公斤，等於脖子上背一個7歲小孩。長時間維持這樣姿勢，會導致頸椎椎間盤過度擠壓，引發頸部疼痛、神經壓迫，甚至嚴重的椎間盤突出。

謝炳賢說，長期低頭導致頸部肌肉過度緊繃，活動時會感到不適。另外，頸椎可能會壓迫神經與血管，進而影響大腦供血，導致頭暈、視力模糊。然後，如果神經受到擠壓，手部可能出現麻木、無力的狀況。頸椎壓迫也可能影響自主神經，讓人感到疲勞、專注力下降。

謝炳賢說，長期低頭滑手機導致頸部肌肉過度緊繃，活動時會感到不適。另外，頸椎可能會壓迫神經與血管，進而影響大腦供血，導致頭暈、視力模糊；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢說，長期低頭滑手機導致頸部肌肉過度緊繃，活動時會感到不適。另外，頸椎可能會壓迫神經與血管，進而影響大腦供血，導致頭暈、視力模糊；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何預防頸椎病變？

●保持良好姿勢：這是最簡單也最難的事情，使用手機時，請務必將螢幕提高至視線相等，減少低頭角度。謝炳賢建議，盡量使用雙手支撐手機，而非長時間單手操作。如果是用電腦，螢幕應與眼睛平行，避免過度前傾或低頭。

●適當伸展運動：謝炳賢建議，每使用電子產品30分鐘，就起身活動3-5分鐘。可以讓脖子慢慢向左、向右、向前、向後伸展，保持5秒後放鬆。也可以考慮「縮下巴運動」，就是頭部向後微收，使下巴與脖子呈一直線，有助於減輕頸椎壓力。

●熱敷與按摩：謝炳賢建議，可以用熱毛巾熱敷頸部10-15分鐘，可放鬆僵硬肌肉。當然也可以適當按摩肩頸，促進血液循環，減少不適。如果症狀持續惡化，例如頸部劇烈疼痛、手臂麻木加重、頭暈頻繁，應儘快就醫檢查，避免病情惡化。

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