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健康網》嬰兒腎能給成人用？ 腎臟醫解答：學理上腎元接近成人

2025/04/15 20:12

醫師指出，以學理上來說，腎元數量在出生的時候就已經接近於成人，但實際應用絕對不可取；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，以學理上來說，腎元數量在出生的時候就已經接近於成人，但實際應用絕對不可取；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日中國醫師將疑似強摘早產兒腎臟做器官移植的2例個案，做成論文報告登上知名期刊，掀起網路論戰。對此，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任以腎臟科醫師角度分析，從學理上來看，腎元數量在出生的時候就已經接近於成人了，因此從文獻上看來，兩側嬰兒腎的腎臟功能理論上能夠補足成人的，但他反對器官販售及強摘器官的行為，即便科學上可以補足，實際應用是絕對不可取的。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，在回答「嬰兒腎真的能夠移植到成人」前，得先滿足「嬰兒腎臟真的能夠放入成人的體內嗎」與「放入成人體內的嬰兒腎臟可以去負擔成人不夠的腎臟功能嗎？」兩個問題，雖然他不是移植專家，但可以用腎臟科醫師的角度來解析。

嬰兒腎臟能否放入成人體中？

林軒任說明，成人腎臟的移植方法，是取下捐贈的單側腎臟，輸尿管以及腎動脈／腎靜脈，以解剖構造來說，嬰兒腎臟本體放入成人身體當然是沒有問題，他聽聞覺得不太可能成功的點在於「嬰兒的動靜脈實在跟成人差距甚遠」，但是文獻中提到「將嬰兒的主動脈一起摘下來」，因此承擔成人主動脈壓力的是嬰兒的大動脈，所以移植進去以後嬰兒腎臟內的血管壓力會相對來得更小一點。

文獻中提到「將嬰兒的主動脈一起摘下來」，因此承擔成人主動脈壓力的是嬰兒的大動脈；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

文獻中提到「將嬰兒的主動脈一起摘下來」，因此承擔成人主動脈壓力的是嬰兒的大動脈；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

嬰兒腎臟能夠補足腎臟病成人的腎臟功能？

林軒任表示，腎臟移植成功的前提是，捐贈的這顆腎臟能夠補足腎臟病的成人不夠的地方，畢竟如果移植的腎臟只能補足一點點，也不足以讓洗腎的成人脫離洗腎，這問題得拆成「嬰兒腎臟的腎元數量夠嗎？」跟「嬰兒腎臟跟成人腎臟大小差多少？」。

嬰兒出生時的腎元數量已接近成人

林軒任說明，腎元是腎臟的基本功能單位，負責進行過濾和排泄，一般來說，成人的每個腎臟大約擁有100萬個腎元，兩側腎臟合計約200萬個腎元。這些腎元在胎兒發育期間開始形成，並在出生後的幾年內達到接近最終數量。

林軒任指出，腎元的發育始於妊娠的第6週，並在妊娠的第10週到第12週之間開始形成，通常在幼兒期（約1-3歲）時達到接近100萬個腎元的數量，隨著年齡的增長，腎元的數量基本上會保持穩定，並不會再顯著增加。成年後，腎元的數量大約在200萬個左右。因此以學理上來說，腎元數量在出生的時候就已經接近於成人，而隨著年紀增長，腎元數量維持恆定，但腎元大小會逐漸變大，進而讓整體腎臟的大小也漸漸接近於成人。

隨著年紀增長，腎元數量維持恆定，但腎元大小會逐漸變大，進而讓整體腎臟的大小也漸漸接近於成人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

隨著年紀增長，腎元數量維持恆定，但腎元大小會逐漸變大，進而讓整體腎臟的大小也漸漸接近於成人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

嬰幼兒腎臟大小跟成人的差距

在嬰幼兒的成長過程中，腎臟的大小會隨著年齡的增長而變化。
●新生兒期（出生至1個月）：腎臟的長度約為5公分。
●2-6個月：腎臟的大小約為5.7公分。
●6個月-1歲：腎臟的長度約為6.2公分。
●1-5歲：腎臟的大小約為7.3公分。
●5-10歲：腎臟的大小約為8.5公分。
●10-15歲：腎臟的大小約為10公分。
●15歲以上：腎臟的大小會與成年人相似，通常約為10.9公分長。

林軒任強調，以上是科學方面的想法跟看法，但是在倫理方面卻是完全站不住腳的。以台灣為例，能夠決定器官捐贈必須是由本人或是其家屬決定，捐贈者至少要年滿18歲。而他身為家長來看這個案例，「摘下雙側腎臟跟主要動脈跟靜脈」，任何人都無法存活，基本上跟判死刑沒什麼差別。

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