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健康 > 心理精神

健康網》家有「絲芙蘭孩童」？ 心理師教3招幫孩子找回自信

2025/04/18 15:21

諮商心理師表示，「絲芙蘭」音譯於國外美妝連鎖店Sephora，指的是孩童在下課後購買美妝產品，並拍攝影片分享；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

諮商心理師表示，「絲芙蘭」音譯於國外美妝連鎖店Sephora，指的是孩童在下課後購買美妝產品，並拍攝影片分享；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕社群媒體盛行，看著光鮮亮麗的網紅，越來越多年輕人注重外貌，因而出現「絲芙蘭孩童」（Sephora Kids）一詞。諮商心理師林佳瑾指出，「絲芙蘭孩童」指的是孩童在下課後購買美妝品，並拍攝影片分享。不過在社群媒體渲染下，容易進一步讓孩子出現容貌焦慮。此時家長先別責備，而是理解孩子動機後，引導認識保養步驟，並抱持開放心態，為孩子建立自信。

針對「絲芙蘭孩童」的表現，林佳瑾接受《美醫誌》採訪指出，青少年使用社群媒體的普及性變高，許多短影片很多都是分享自身的化妝保養技巧，有時候這樣的流行文化，可能是追尋潮流的一個展現，也可能是內在對於自我探索的需求，透過模仿家裡的成員、手足或是偶像，並用自己的好奇心去創作的彩妝藝術，呈現自我價值的認同，與藝術創作有點類似，不見得全然是容貌焦慮，家長可以不用過度往負面方向解讀。

因外貌出現低落、自殘傾向 恐患身體臆形症

不過，林佳瑾提醒，每個人多多少少都會有一些容貌焦慮，但當這樣的焦慮已經影響我們的生活、工作時，如對自己的外貌產生較多的臆想，嚴重到最後完全出不了門，並因此感到情緒低落、食慾不振，甚至會出現自殘傾向，並產生自殺的念頭時，便有可能是「身體臆形症」（Body dysmorphic disorder，BDD）的表現，建議立刻至精神科就診，搭配藥物、認知行為、心理諮商等方式治療。

諮商心理師建議家長，當發現孩子有容貌焦慮時，可先引導他主動表達想法，並指導正確護膚步驟，慢慢找回自信；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

諮商心理師建議家長，當發現孩子有容貌焦慮時，可先引導他主動表達想法，並指導正確護膚步驟，慢慢找回自信；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

當發現家裡孩子對於外在容貌過於執著時，家長若是在這個時候去指責孩子，可能會使得親子關係陷入僵局，因此林佳瑾提供以下3步驟，來幫助家長與孩子建立良好的溝通渠道：

1.詢問開放式的問題，理解動機：引導孩子主動表達自身想法，了解其想接觸保養品與化妝品的原因，例如是因為同儕認同、自我追求、藝術創作，還是對於外在容貌的恐懼。家長不應預設立場，認為這種情況一定是負面的，否定孩子想這麼做的理由。

2.指導正確的保養護膚步驟：引導孩子認識彩妝保養品的優缺點和使用方式，了解過度刺激皮膚可能會造成的傷害，建立正確的衛教知識。

3.理解並尊重：若是已經提供正確的保養知識，並妥善建立孩子對於容貌追求的健康觀念，孩子依然希望能追求自己的理想，建議不妨抱持開放心態，表示理解並尊重，引導他建立自信，學習接納自己所有的一切。

林佳瑾建議，想要擺脫容貌焦慮，要先減少對於外表、容貌類社群媒體的依賴，並逐步改變自身的生活習慣，例如減少化妝的頻率，測試不化妝是否真的會對生活造成強烈的影響，慢慢扭轉自己對於完美容貌的執著，試著挖掘出自身除了容貌外的獨特性，逐步地接納自我，相信每個人都有能力成為自己喜歡的樣子。

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