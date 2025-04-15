健康網》勞動≠運動 專家：有壓力的勞動反而難入眠

心理師指出，從心理角度來看，勞動和壓力可能會影響睡眠，有壓力的勞動持續一段時間後，常常會導致更多的焦慮和不安情緒，讓人無法安穩入睡；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常說「運動後有助於睡眠」，怎麼工作下班後一身疲憊，卻仍頻頻失眠？好夢心理治療所臨床心理師吳家碩分享，他去家庭照顧者關懷協會演講，替照顧員「為什麼勞動一整天卻睡不好」，是因為從心理角度來看，勞動和壓力可能會影響睡眠，有壓力的勞動持續一段時間後，常常會導致更多的焦慮和不安情緒，讓人無法安穩入睡。

吳家碩在臉書專頁「睡眠管理職人-吳家碩臨床心理師」發文表示，臨床上不只一次強調運動的重要性，因為運動不僅有助於減重、穩定情緒、提升生活品質，更重要的是可以改善睡眠。運動能在白天消耗體力，累積睡眠趨力，因此有助於改善入睡困擾，提高睡眠品質和深度。但是照顧員們，一整天照顧被照顧者，處理家務事，東奔西跑又滿身是汗，這樣的運動量應該夠了吧？答案是否定的，因為勞動與運動從本質上不同。

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吳家碩說，從生理的角度來看，運動和勞動都有助於睡眠。以「能量保存原理」來看，一定程度的勞動可能和運動一樣，為身體帶來能量支出並產生腺苷。這時就需要休息與睡眠來降低能量支出，並透過睡眠來恢復身體的耗損與疲憊。因此，運動與一定程度的勞動都可能增加睡眠的需求。然而從心理學角度來看，勞動在心理層面，常常帶來了更大的勞務及負擔，若狀態持續到睡前（例如睡前還在做家事），便會干擾到晚上的睡眠。

吳家碩建議，若是在傍晚或睡前一定要勞動的話，也許可以試看看，把勞動產生的焦慮和不安情緒，設法在睡前平穩下來，像是你可以進行放鬆訓練，如：腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆法等。

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