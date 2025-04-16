健康網》春季吃桑椹正當時！ 學者：護心增免疫又顧消化

營養學者指出，桑椹含有維生素C與Ｋ、纖維和抗氧化劑，有助於提高免疫力、促進消化健康及維持心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在正逢桑椹產季，酸甜口感令人愛不釋手！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，桑椹含有維生素C與Ｋ、纖維和抗氧化劑，有助於提高免疫力、促進消化健康及維持心血管健康，對人體的好處相當多。

農糧署指出，每年4月是桑椹採收期，以台南、苗栗及高雄為主要產地。其表皮及果肉嬌柔，初長時，顏色青嫩，待逐漸成熟後，顏色會由紅轉黑紫，此時甜度提升，風味更佳。

請繼續往下閱讀...

洪泰雄說，桑椹的營養價值高，含有抗氧化劑、維生素C、維生素K、鈣、鉀、鐵和纖維等。這些營養素有助於提高免疫力、促進消化保健、控制血糖和維持心血管健康。不只如此，農糧署補充，桑椹更含有花青素、維生素A及β胡蘿蔔素等有助於護眼的營養素。

最後，洪泰雄也列出了以下3個在清洗、食用或保存桑椹時，需要注意的部分：

●清洗：避免搓揉擠壓，可以將其浸泡在清水中，輕輕搖動以去除表面的污垢和殘留物，然後用流動的水沖洗乾淨。

●保存：可以將未食用的桑椹放入冰箱冷藏保存，以延長其保質期。

●食用：可以直接食用或添加到沙拉、烘焙食品及調味料中。

營養學者表示，桑椹吃法多元，可以直接食用或添加到沙拉、烘焙食品及調味料中；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法