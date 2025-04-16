自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春季吃桑椹正當時！ 學者：護心增免疫又顧消化

2025/04/16 08:31

營養學者指出，桑椹含有維生素C與Ｋ、纖維和抗氧化劑，有助於提高免疫力、促進消化健康及維持心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者指出，桑椹含有維生素C與Ｋ、纖維和抗氧化劑，有助於提高免疫力、促進消化健康及維持心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在正逢桑椹產季，酸甜口感令人愛不釋手！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，桑椹含有維生素C與Ｋ、纖維和抗氧化劑，有助於提高免疫力、促進消化健康及維持心血管健康，對人體的好處相當多。

農糧署指出，每年4月是桑椹採收期，以台南、苗栗及高雄為主要產地。其表皮及果肉嬌柔，初長時，顏色青嫩，待逐漸成熟後，顏色會由紅轉黑紫，此時甜度提升，風味更佳。

洪泰雄說，桑椹的營養價值高，含有抗氧化劑、維生素C、維生素K、鈣、鉀、鐵和纖維等。這些營養素有助於提高免疫力、促進消化保健、控制血糖和維持心血管健康。不只如此，農糧署補充，桑椹更含有花青素、維生素A及β胡蘿蔔素等有助於護眼的營養素。

最後，洪泰雄也列出了以下3個在清洗、食用或保存桑椹時，需要注意的部分：

●清洗：避免搓揉擠壓，可以將其浸泡在清水中，輕輕搖動以去除表面的污垢和殘留物，然後用流動的水沖洗乾淨。

●保存：可以將未食用的桑椹放入冰箱冷藏保存，以延長其保質期。

●食用：可以直接食用或添加到沙拉、烘焙食品及調味料中。

營養學者表示，桑椹吃法多元，可以直接食用或添加到沙拉、烘焙食品及調味料中；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者表示，桑椹吃法多元，可以直接食用或添加到沙拉、烘焙食品及調味料中；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中