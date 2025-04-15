健康網》中年飲食影響晚年腦力！ 研究：良好「腰臀比」防失智

研究指出，中年期維持良好的飲食品質，有助於老年大腦結構健全、認知功能表現佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣邁向高齡化社會，「樂齡健康」成為越來越多民眾關心的議題。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文引述研究內容指出，中年階段（48-70歲）是影響老年大腦健康的關鍵期，在此階段維持良好的飲食品質與腰臀比（WHR），不僅有助於老年大腦結構健全，認知功能也將維持得更好，甚至有助於預防失智症發生。

李柏賢分享，這項刊登於《JAMA Network Open》的英國世代研究主要針對英國白人男性進行觀察，雖然是觀察性研究，無法直接推論因果關係，但該研究仍提供了重要的線索與機轉假說。

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研究指出，若要守住晚年的腦力與認知功能，中年期（約48至70歲）可能是關鍵的介入時機。此外，有越來越多研究也證實，透過改善飲食與代謝健康，能夠預防相當比例的失智症發生。

腰臀比與腦健康高度相關

●好飲食＝好腦袋：飲食品質越高，左側海馬體與視覺區、小腦之間的大腦功能連結越強，腦白質結構也更健全。

●腰圍偏高=腦白質受損+認知下降：中年期腰臀比偏高與老年期「腦白質」微結構受損、記憶力與語言流暢性等認知測驗表現較差有顯著相關。

●腦白質可能是關鍵機制：研究發現，白質變化可能是腰臀比與日後認知力下降之間的重要機轉。

研究發現，中年期腰臀比偏高，與老年期記憶力、語言流暢性表現較差有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

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