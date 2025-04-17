健康網》好「孕」降臨！ 中醫助孕3招調好體質

中醫師指出，根據每位女性的體質、月經週期及病史進行綜合診斷，針對性地調理體質，有助於提高受孕機率；圖為情境照。（取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著現代生活壓力逐漸增加，許多準父母在備孕的過程中面臨著不少挑戰。合佗中醫診所醫師於臉書專頁上分享，其實，準備懷孕並不僅僅是等待的過程，身體的健康狀況和生活方式密切相關。透過中醫調整體質、改善生活習慣，皆能有效提高受孕機率。

中醫調理 為懷孕做好準備

現代人因工作壓力及生活習慣的改變，往往忽略了對自身健康的管理。中醫師指出，根據每位女性的體質、月經週期及病史進行綜合診斷，針對性地調理體質，有助於提高受孕機率。通過中藥的調理，可以改善卵巢功能，提升卵子質量，為受精卵的著床提供更好的環境。

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中藥調理的關鍵在於平衡陰陽氣血，針對肝、脾、腎等生殖系統相關臟腑，進行針對性治療，如滋陰養血、溫腎助陽、補益氣血等，從而改善生育功能，為準媽媽們做好充分準備。

備孕的過程中，準爸爸準媽媽的共同努力至關重要。中醫調理、健康飲食、充足睡眠和積極運動，這些都是提高受孕機率的重要因素；示意圖。（圖取自freepik）

針灸療法 促循環提高受孕

除了中藥，針灸也是一種有效的備孕方式。中醫師建議，通過針灸刺激與生殖系統相關的穴位，可促進氣血運行，改善內分泌系統，促進卵巢和子宮的血液循環，從而提高受孕機率。針灸療法可幫助補腎化痰、疏肝理氣、活血化瘀，這些調理方法均能有效提升女性的生育能力。

健康作息 為受孕奠定基礎

生活習慣同樣對備孕至關重要。中醫強調，穩定的情緒、均衡的飲食、充足的睡眠及適度的運動，都是健康作息不可或缺的部分。避免熬夜、減少壓力，能夠改善內分泌系統，提升卵子質量。此外，均衡飲食，攝取富含蛋白質、維生素和礦物質的食物，有助於強化體質。適度的運動也能增強免疫力，為懷孕做足準備。放鬆心情、釋放壓力則能幫助女性保持良好的心理狀態，減少焦慮感，提高受孕可能性。

備孕的過程中，準爸爸準媽媽的共同努力至關重要。中醫調理、健康飲食、充足睡眠和積極運動，這些都是提高受孕機率的重要因素。只要保持良好的生活習慣，專注於自己的身心健康，新生命的到來將不再遙不可及。願每一對準父母都能在最合適的時刻迎接新生命的到來！

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