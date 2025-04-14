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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》睡得好才能留住髮！中醫提醒：充足睡眠是養髮關鍵

2025/04/14 21:34

陳信宏強調，睡得好「肝」功能良好時，血液循環順暢，才能將營養輸送至頭皮；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳信宏強調，睡得好「肝」功能良好時，血液循環順暢，才能將營養輸送至頭皮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、作息不規律，不僅影響健康，也可能成為掉髮的元凶。翰醫堂中醫診所中醫師陳信宏於臉書粉專「翰醫堂中醫診所」分享指出，良好的睡眠品質不僅有助於身體修復，更是頭髮健康的重要關鍵，「肝」功能良好時，血液循環順暢，才能將營養輸送至頭皮。

陳信宏強調，中醫認為「肝藏血」、「腎藏精」，而睡眠則是精血充盈與毛囊修復的黃金時段。若長期睡眠不足，會導致氣血虧虛、頭皮供血不足，進而影響毛囊營養吸收，讓頭髮失去光澤、甚至大量掉髮。

他指出，睡眠與養髮之間密不可分。當「肝」功能良好時，血液循環順暢，有助於將營養輸送至頭皮；而「腎」主藏精，腎精充足則頭髮自然健康有活力。若晚睡、熬夜等不良習慣持續，會消耗腎精、影響髮質。

「夜晚是毛囊修復的黃金期，睡得好，毛囊才有力氣再生。」陳信宏提醒，欲擁有濃密健康的秀髮，應從改善睡眠做起，並可搭配中醫調理雙管齊下，達到事半功倍的效果。建議民眾調整生活作息，避免熬夜，讓身體獲得充分休息，才能從根本改善掉髮問題，留住健康秀髮。

養髮小知識

●肝藏血：肝臟健康，頭皮血液循環加速，毛囊營養吸收滿分。

●腎藏精：腎精充足頭髮亮麗有活力，睡不好腎精耗損，髮質也會打折。

●修復期：夜晚是毛囊修復的黃金時間，睡得好，毛囊才有力氣再生。

陳信宏說，若晚睡、熬夜等不良習慣持續，會消耗腎精、影響髮質；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳信宏說，若晚睡、熬夜等不良習慣持續，會消耗腎精、影響髮質；圖為情境照。（圖取自freepik）

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