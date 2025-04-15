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減重新選擇 醫：「4：3斷食法」比每日限制更具優勢

2025/04/15 10:12

研究顯示，4:3間歇性斷食比每日熱量限制更有效減重。示意圖。（圖取自Freepik）

研究顯示，4:3間歇性斷食比每日熱量限制更有效減重。示意圖。（圖取自Freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕減肥方式百百種，每種方法的效果各異。初日診所減重專科醫師陳威龍表示，根據一項新研究，發現每週三天的「4:3間歇性斷食」比傳統每日熱量限制更有效，不僅減重效果較好，還能改善心臟代謝健康，且更容易堅持。

陳威龍近（10）日在臉書粉絲專頁「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」分享2025年4月1日發表於《內科醫學年鑑》的研究，解釋「4：3間歇性斷食」的方式是每週進行三天斷食，這三天的熱量攝取限制在日常需求的20%，而其餘四天則可以正常飲食，但建議選擇健康食物。研究將165名超重或肥胖的成年人隨機分為兩組，一組採用「4:3間歇性斷食」，另一組則每天減少約34.3%的熱量攝取。

經過12個月的追蹤研究，採用「4：3間歇性斷食」的參與者體重平均減輕了7.6%，相比之下，每日熱量限制組的減重幅度為5%。此外，間歇性斷食組在心臟代謝指標（如收縮壓、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇和空腹血糖）方面也有顯著改善，顯示這種方法不僅有助於減重，對心臟健康也有益。

陳威龍表示，這項研究的結果顯示，「4：3間歇性斷食」比傳統的每日熱量限制方法更具優勢，且因為不需要每天精確計算熱量，許多參與者表示這種方式更容易長期堅持。

此外，陳威龍還提到，這種斷食方式與碳水循環飲食法有異曲同工之妙。他解釋道，在運動日可以適量增加碳水化合物的攝取，而在無運動日則嚴格限制碳水化合物，這樣的飲食方式或許比每天限制碳水效果更佳。

陳威龍最後補充道，「嘴饞就開心的吃吧，隔天記得收心」，強調適度放鬆對減重過程反而可能有正向影響。

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