照顧長者就醫需求 澎湖議員劉陳昭玲致贈「澎老」復康巴士

老人之家致贈感謝牌，感謝劉陳昭玲贈車善舉。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖議員劉陳昭玲今（14）日捐贈澎湖老人之家1輛價值逾170萬元的復康巴士，在澎老行政大樓舉辦捐贈儀式，由主任莊華州帶領院民代表接受，並回贈感謝狀，感謝劉陳昭玲的善舉；立楊曜委、議員呂黃春金、陳佩真等人也到場關心致意，場面溫馨感人。

劉陳昭玲長期致力於社會公益，關注澎湖長照服務與老人福利，近幾年更積極身體力行投身公益，以實際的行動關懷弱勢長輩，公餘之暇常見其在澎老陪伴長輩的身影，每週1、2固定蒞家陪伴院民聊天談心、泡茶、唱歌及禮佛誦經，總是掛念著長輩的需求，常捐贈一些生活所需物品，出錢出力，照顧長輩不遺餘力。

請繼續往下閱讀...

在入家服務期間觀察到澎老每天載送長輩們外出就醫的復康巴士老舊亟需汰換，慷慨捐贈1台全新的復康巴士，配備無障礙升降機、安全帶等設備，方便就醫、復健、社會參與等交通接送，提供長輩更安全、舒適的乘車服務。

劉陳昭玲贈車，價值170餘萬元復康巴士。（記者劉禹慶攝）

劉陳昭玲表示，此次以個人名義捐贈，僅是透過自己的力量盡一份心意，期盼藉此次捐贈復康巴士的活動，號召更多善心人士及企業共同關懷弱勢長輩，傳遞更多溫暖的正能量，帶動良善的循環，讓社會共融共好。

院民為表達感謝，紛紛獻上鮮花。（記者劉禹慶攝）

莊華州感謝劉陳昭玲無私回饋社會大眾的善行，大大提升長輩外出的便利性與安全性，並且讓他們更加容易融入社會，享受生活，共同打造有愛無礙的環境，本家也將妥善運用獲贈車輛，提供長輩更好的照顧服務。

老議長劉陳昭玲捐贈澎湖老人之家復康巴士，協助接送長者就醫。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法