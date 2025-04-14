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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「炸馬桶特調」爆紅！ 中醫點名4類人別嘗試

2025/04/14 18:31

「炸馬桶特調」網路上流傳配方多樣，其中以「添加膳食纖維的綠茶搭配優酪乳」版本最受關注；圖為示意圖。（圖取自freepik）

「炸馬桶特調」網路上流傳配方多樣，其中以「添加膳食纖維的綠茶搭配優酪乳」版本最受關注；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕號稱能快速促進排便的「炸馬桶特調」在社群媒體間迅速竄紅，成為飽受便秘困擾者眼中的救星，以「添加膳食纖維的綠茶搭配優酪乳」最風行。對此，扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書提醒，脾胃虛寒、氣虛型便秘者、年長體弱者與孕婦、對乳製品或綠茶過敏者，則皆應避免飲用；民眾需依體質選擇，勿盲目跟風。

「炸馬桶特調」源於飲用後快速強烈的排便反應，網路上流傳配方多樣，其中以「添加膳食纖維的綠茶搭配優酪乳」版本最受關注。陳櫂瑔指出，該配方結合綠茶清涼與優酪乳潤腸特性，看似溫和，卻據稱「爆發力」能迅速見效。

從現代營養學角度來看，綠茶中的膳食纖維能吸水膨脹，增加糞便體積，刺激腸道蠕動；優酪乳則富含益生菌，有助於調整腸道菌叢，促進排便。兩者搭配，可能產生「纖維如清道夫，益菌如推進器」的效果，進而加速排便。

然而，中醫觀點則需考量食材的性味與個人體質。綠茶性味苦涼，具清熱利濕、疏通氣機之效，對燥熱型便秘者或有幫助；優酪乳則滋陰潤燥，適合陰虛腸燥所致便秘者。但陳櫂瑔強調，中醫講究「辨證論治」，非所有人體質皆適宜飲用此類特調。

陳櫂瑔強調，中醫講究「辨證論治」，非所有人體質皆適宜飲用此類特調；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳櫂瑔強調，中醫講究「辨證論治」，非所有人體質皆適宜飲用此類特調；圖為情境照。（圖取自freepik）

適用族群包括：

●偶發性便秘者，如因飲食失衡、壓力大等短期因素引起者。

●輕微燥熱便秘者，伴隨口乾舌燥、大便乾結等症狀者。

●欲補充益生菌者，可藉此改善腸道菌叢環境。

不適宜飲用者則包括：

●脾胃虛寒體質者，可能引發腹痛、腹瀉等不適。

●氣虛型便秘者，可能導致正氣受損，反而加重症狀。

●年長體弱者與孕婦，體質特殊應諮詢專業意見。

●對乳製品或綠茶過敏者則應避免飲用。

陳櫂瑔提醒，儘管「炸馬桶特調」風靡一時，民眾應理性看待其效果。若長期依賴此類飲品解決便秘，恐忽略真正病因。維持腸道健康的根本在於規律作息、均衡飲食、充足水分與持續運動。若便秘情況未改善或伴隨其他症狀，應及時尋求專業醫療協助，以免延誤治療時機。

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