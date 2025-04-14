健康網》規律回診腎功能不見起色？ 醫點「這觀念」是元凶

1名患有慢性腎病的婦人，規律回診但腎功能未見起色，醫師詢問發現，女子未按時服藥，也沒有做好飲控等，使得腎功能未能進步；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕55歲患慢性腎絲球炎、慢性腎臟病第3期的家庭主婦，規律回診但腎功能未見起色，醫師詢問後發現，女子沒有按時服藥、也沒有規律運動、攝取適量蛋白質、避開含糖飲與加工食品，甚至也沒有規律睡眠，這樣「隨興」的生活方式，難怪使得腎絲球過濾率一直下滑。醫師建議，為了保護腎臟，應做好5刻意行動，包括：刻意喝水、刻意飲食、刻意運動、刻意睡眠及刻意選擇與避開。

洪永祥診所院長洪永祥在粉絲專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，這名患者雖然有按時回診，但因為沒有規律服藥，有時晚吃、有時甚至會忘記吃；沒有計算蛋白質份量，僅抱持著少吃點肉想法；沒有規律運動，以為走路去買菜、打掃家裡就好；沒有注意睡眠時間，累了就睡、假日就熬夜；甚至沒有計算飲水量，更沒有避開含糖飲料與加工食品，可想而知，腎功能當然不會進步。

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醫師表示，刻意運動、喝水才能保護腎臟健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

5大刻意護腎行動

洪永祥建議，應刻意護腎，緊盯著自己，每日有意識特意地去做護腎的相關行動，才能改善腎功能：

●刻意喝水：腎臟是一個過濾器，喝水排尿可把尿毒素給帶出身體，若沒嚴重水腫、肺積水、心臟衰竭等需要限水的理由，務必要刻意算出每天正確的水量，喝足體重數字3-4%白開水，請刻意去買一個有容積刻度水壺，把一天需要的喝水量刻意完成。

●刻意飲食：腎臟病飲食最重點一定要限磷、限鉀、限蛋白，每天三餐、點心、消夜都刻意拍照記錄並檢討，每天一定要刻意限制攝取蛋白質在5份內，刻意避開高磷鉀食物的攝取。

●刻意運動：必須每天刻意安排出30分鐘時間來執行中等強度以上的有氧運動，一週7天至少要執行5天。

●刻意睡眠：一定要刻意排開所有熬夜藉口與原因，要求自己晚上11時前入睡，睡足6-8小時的優質睡眠。

●刻意選擇與避開：刻意選擇天然當令當季，高纖高抗氧化護腎食物，避開傷腎高油鹽糖加工食品與含糖飲料。

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