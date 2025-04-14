明道大學退場如何利用？ 中央有意打造「健康園區」

明道大學校園。（翻攝自「明道大學」臉書）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕明道大學退場後，廣達50公頃的校地如何運用？衛福部計劃爭取做為國家級中藥草研究院，14日中央再派「健康台灣推動委員會」委員、中研院學者何美鄉與縣府和民代溝通，何美鄉希望在明道大學推動「健康園區」，落實減碳農業及有機栽種；彰化縣長王惠美則希望能加入因應產業轉型升級與地方需求，期待中央早日通過由縣政府接管，活化明道校園，帶動彰南地區的發展。

何美鄉表示，台灣人的肥胖率、糖尿病、高血壓、高血脂等健康指標逐年惡化，需要倡議健康生活模式，而明道大學是一個很好的示範區，未來可以建立健康園區，此園區是前所未有，提出的概念是希望它可以整合多個部門。

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她強調，自己只是一個學者，對未來國家發展願景有些想法，倡儀給政府，從一開始她給賴總統的建議就是健康議題的概念，這需要跨部會、跨公私部門協力，由政府來領頭，產業來配合，相信未來明道大學校地規劃將朝向公私合力，不僅需要有營利的部分，也需要推廣，有進有出，才能夠長久下去。

王惠美表示，這次關稅戰，預期會有更多台商回流，輔導產業轉型及技術升級的需要日益迫切，溫室效應對於農產造成嚴重衝擊，極端氣候影響農業供應，為了確保糧食安全，如何發展綠色植物工廠、水耕蔬菜農場、中草藥農園，勢必變成未來農業轉型非常重要的方向。

她說，明道大學轉型至關重要，明道接管的事情拖了1年半都沒有定案，導致教育部代墊學校應償債務5.6億一直沒辦法回收，校園50公頃的校區閒置，縣府有意單獨接管明道大學，除了可以立即償還教育部代墊的債務之外，縣府相關單位也可即刻進駐。

縣府規劃在既有的校舍建築設施做為AI產業智慧園區、教育體育園區，且引進青農及中藥研究所合作，在有機農場種植中藥草，同時推動溫室水耕蔬菜跟農業植物工廠，縣府準備好了，也請中央放心把明道大學交給縣府接管。

何美鄉（中）代表中央到明道大學現勘，同時與王惠美（右）等官員和民代溝通。（記者顏宏駿攝）

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