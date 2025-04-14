蔬果「山奈酚」新發現！ 可望延緩漸凍症、失智惡化

研究發現，莓果等蔬果中富含的「山奈酚」，具有保護神經細胞的潛力，未來或可用於開發對抗漸凍症與失智症的新療法；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國密蘇里大學最新研究指出，常見於羽衣甘藍、莓果等蔬果中的天然抗氧化物「山奈酚」（kaempferol），有助維持神經細胞健康，並展現治療肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）及失智症的潛力，本研究發表於《神經病理學通訊期刊》（Acta Neuropathologica Communications）。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究主持人、密蘇里大學醫學院教授薩克塞納（Smita Saxena）對此發現表示振奮，因山奈酚在維持運動肌肉功能、減緩萎縮方面效果顯著。實驗室測試顯示，在漸凍症患者的神經細胞上，山奈酚不僅能增加細胞能量，也減輕了處理蛋白質的「內質網」（endoplasmic reticulum, ER）壓力，同時改善細胞功能並延緩損傷。

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研究進一步揭示，山奈酚作用於一條關鍵生物途徑，此途徑恰好調控著能量產生與蛋白質處理這兩項在漸凍症中受損的功能。薩克塞納強調其獨特性，認為山奈酚是首批能同時靶向內質網與細胞能量工廠「粒線體」（mitochondria）的化合物之一。這種與兩大細胞中樞的互動，有望帶來強大的神經保護效果。

然而，實際應用面臨重大挑戰。人體吸收山奈酚的效率偏低，恐需極高劑量（例如每日攝取4.5至5公斤羽衣甘藍）方能見效，大幅限制了其臨床應用。此外，保護大腦的「血腦屏障」（blood-brain barrier）也阻礙山奈酚這類較大分子進入腦部。

儘管挑戰嚴峻，山奈酚仍是具潛力的漸凍症候選療法，尤其它在症狀出現後依然有效。研究也顯示其對抗阿茲海默症（Alzheimer's）與帕金森氏症（Parkinson's）等其他腦部退化疾病的潛力。

為克服吸收難題，薩克塞納團隊正探索利用「脂質奈米顆粒」（lipid-based nanoparticles）包覆山奈酚。這種常用於藥物遞送的微小脂肪球體，或能助其更有效靶向神經元，提升療效。團隊正製造此奈米顆粒，盼年底前展開測試。

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