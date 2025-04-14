容貌焦慮害厭食暴瘦 女大生曾停經長達1年

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺，最近開心收到曾受厭食症困擾的女大生，用鮮花和謝卡向她「報佳音」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕女生怕胖很多會刻意減重，1名女大生在高中期間就因容貌焦慮，刻意減重暴瘦，高三時只剩36公斤導致停經，但仍自覺太胖而被父母「押」著就醫，醫師王明鈺診斷為厭食症， 經住院2個多月，在營養補充搭配心理諮商、藥物治療後總算體重逐漸恢復正常，上了大學並成功找回自信，後來不僅容貌和體重焦慮症逐漸解除，久違1年的「大姨媽」也重新回來跟她做朋友。

這個正處於花樣年華的女孩，身體狀況逐步改善後，特別寫信、送花向醫師致謝，也感謝當時醫護的照顧，文中還提到自己現在總算可以「嚐到好多美食。」

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走過容貌焦慮和厭食症，女大生用鮮花和謝卡向中醫大新竹附醫的醫護報佳音且致謝。（記者黃美珠攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺說，厭食症是跟「身體意象障礙」相關的心理疾病，患者往往因社會壓力、自我要求過高或成長環境影響，產生對體重與進食的極端控制行為，長期營養不良可能導致內分泌失調、心血管疾病，甚至危及生命；他們常是「心有千千結」，需要家人更多溫和而堅定的陪伴。

就以這個女大生為例，當年出院後某次弟弟過生日，家人都開心吃著炸雞、薯條、冰淇淋，她明明也很喜歡卻又不敢吃，為此竟還萌生過自殺念頭，嚇壞了她的爸媽，經回診透過醫病溝通，並立刻安排經顱磁刺激以減少焦慮，來改善低落情緒，最後搭配藥物、飲食才又逐漸獲得改善。

所幸她考上大學後，因為加入服務性社團，透過拓展社交圈，跟同學們常常一起吃消夜等，而重拾自信，並慢慢降低「食物很可怕」的念頭，最後逐漸接受了身材不是唯一價值的觀念，她的進食才總算開始比較規律化。

王明鈺說，當體重下降到過低時，人體就會自動發出「我不要長大」的警訊，自動讓很多器官的發展先暫停，其中女性的子宮、卵巢就會最先停擺，意味著「我自己都養不活，怎麼可能還生小孩！？」的概念，這也正是前述女大生會因厭食症導致長達1年沒有月經的問題；同樣的，過低的體重也會影響人的荷爾蒙跟心肺功能。

所以當王明鈺獲悉女大生的月經恢復了時會感到開心，因為這個「大姨媽來訪」不只代表女孩的體重增長正常了，也代表她的身體機能已恢復到正常狀態，可以從厭食症之列「畢業了」。

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