健康網》戴活動假牙不適應？ 牙醫授4招：聊天唱歌也有效

牙醫師指出，戴上活動假牙後可多和親友聊天以及唱歌，藉由重複的說話讓舌頭來適應新的活動空間；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨年齡漸長，口腔機能退化，難免需要裝假牙。良品牙醫診所牙醫師葉昭孝指出，長輩戴上活動假牙常因疼痛、有異物感、影響說話甚至口內潰瘍，而不願意繼續佩戴。對此他分享改善4招，包含以軟質食物為主、睡覺取出讓口腔黏膜休息8小時、朗讀報章雜誌或多聊天唱歌，讓舌頭來適應新的活動空間，調整心態及回診追蹤。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文說明，其實患者會有上述感受都很正常，因為長期口內無牙，所以口腔記憶了相對位置。戴上活動假牙之後，口腔內空間變小，舌頭就會感受到異物感，進而刺激更多的口水分泌。講話的時候，會覺得講話怪異、咬字不清楚，這些都是戴活動假牙初期會產生的症狀。

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4招改善不適感 定期回診很重要

那該如何改善以上的症狀呢？他分享以下方式提供民眾參考：

●以軟質食物為主：初期以軟質食物為主，慢慢適應，後期可以將食物剪小塊進食，避免吃太硬的食物。吃東西的時候盡量以兩側後牙平均的咀嚼，避免單側以及前牙施力，以免造成假牙斷裂。

●至少讓口腔黏膜休息8小時：戴上活動假牙咀嚼時會造成假牙下方的口腔黏膜承受咬合力，血液循環不良並造成黏膜紅腫或甚至潰瘍。所以建議睡覺時間將活動假牙取出，讓口腔黏膜可以好好休息。

●朗讀文章或報紙：戴上活動假牙後可以朗讀文章或報紙，藉由重複的說話讓舌頭來適應新的活動空間。也可以多和親友聊天以及唱歌來達到同樣的效果。

牙醫師提醒，如口咀嚼時感到特別不適，可以回診請醫師調整，千萬不要自行調整或乾脆不戴，活動假牙是需要長時間來慢慢適應的；圖為情境照。（圖取自freepik）

●調整心態及回診追蹤：初期的異物感和不舒服感都是正常的，也需要自己慢慢調適心態，接受新的活動假牙。如果咬合咀嚼的時候，口腔內的軟組織某點特別疼痛，無法忍受或甚至潰瘍，可以回診請醫師調整，活動假牙是需要長時間來慢慢適應的，千萬不要自行調整或索性不戴。

葉昭孝提醒，活動假牙根據每個人戴的方式和時間都有所不同，需要經由口腔狀況進行個別化的調整。維持口腔及活動假牙的清潔是延長活動假牙壽命的方法，適當的休息以及練習會減少活動假牙初期的異物感。最重要的是要持續帶著活動假牙適應，以及定期回診請醫師追蹤調整。

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