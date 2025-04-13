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手術20分鐘解決！ 5旬男靠「攝護腺拉開術」甩排尿障礙

2025/04/13 15:21

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲張先生長期為排尿問題所苦，包括尿速慢、尿流斷斷續續、解不乾淨等狀況。經藥物治療效果仍不彰；而藥物頭暈、鼻塞等副作用也造成生活上很大不適。台南市立安南醫院泌尿科醫師建議考慮手術，一勞永逸解決排尿障礙，張先生因平時工作忙，希望能有恢復快速的手術方法，經與醫師討論後決定做新式「攝護腺拉開手術」。

手術當天，經過約20分鐘的輕度麻醉手術後，張先生隔天順利移除尿管自行解尿，對排尿症狀快速改善、副作用也很輕微，患者感到滿意、也讓他只需休養短暫時間就能回歸職場。

安南醫院泌尿科醫師董聖雍說明，攝護腺拉開術是在內視鏡下使用特殊的鎳鈦合金軟釘，從尿道進入，利用物理方式將肥大的攝護腺組織撐開固定，就像拉開床簾讓窗戶重新透光一樣，可減少尿道壓迫、恢復尿路暢通。經過軟釘長時間局部壓迫，也能持續讓攝護腺組織萎縮，通常術後約3個月可達到最佳療效，並且可持久性改善排尿症狀。

攝護腺拉開手術示意圖。（安南醫院提供）

攝護腺拉開手術示意圖。（安南醫院提供）

董聖雍表示，這手術優點在於手術時間短、麻醉風險低，可以在局部麻醉或輕度麻醉下進行，適合高齡或其他麻醉風險高的患者，且屬低侵入性，幾乎無傷口，相較以往攝護腺手術常見的血尿、解尿疼痛等副作用，都較為輕微，術後恢復迅速，排尿症狀可獲得立即性改善，術後通常尿管在1天內可移除，甚至能不用放尿管，大多數患者會在數週內完全恢復正常生活。

董聖雍特別提到，攝護腺拉開手術沒有傳統電刀手術會影響性功能的疑慮，尤其能避免射精障礙等影響生育能力的後遺症，因此對於有相關考量的青壯年男性，也是1個適合的治療選擇。

董聖雍說，攝護腺微創治療成為雷射手術外的替代選項，除了攝護腺拉開術、還有水蒸氣消融。攝護腺拉開術和水蒸氣消融引進台灣約2年，在國外已有10年左右治療經驗，安全性和效果已經過時間考驗。建議有攝護腺肥大困擾的男性，可至泌尿科門診接受完整檢查評估，並與醫師討論、量身打造最符合個人需求的治療方式。

攝護腺拉開手術。（安南醫院提供）

攝護腺拉開手術。（安南醫院提供）

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