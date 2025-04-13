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健康 > 心理精神

健康網》為何一開車就暴躁？ 心理師揭「路怒」原因給解方

2025/04/13 20:12

心理師分享，路怒與駕駛人的原性格有關，這類人平常在非開車時段可能也較衝動、具攻擊性；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師分享，路怒與駕駛人的原性格有關，這類人平常在非開車時段可能也較衝動、具攻擊性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼有些人平時看起來是好好先生（小姐），一坐上駕駛座卻情緒失控、容易動怒？暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光在臉書專頁分享，路怒與駕駛人原性格有關，有路怒症的人，平常在非開車時段可能也較衝動、具攻擊性。對此，她也提供3個緩解方法：預留時間降低急躁感、放音樂轉移注意力、擺放香氛舒緩情緒。

朴世光表示，路怒（Road Rage）背後，往往是壓力的累積與情緒轉移。開車本是一件需要長期專注的事情，且需隨時注意路況變化並應變，自然精神狀態較為緊張、有壓力，雖然駕駛人並不一定會感受到壓力，但確實開車的行為正是壓力來源。

她進一步解釋，開車時的封閉空間，也形成「匿名」的環境，此時大家在物理空間與心理空間裡接受到「保護」，感受到相對的安全感，因此更為勇於發洩情緒、攻擊性也更強。但其實大多數人僅是感到憤怒、有激昂的情緒，而不會作出攻擊行為，因此或許僅有「路怒」傾向，並不構成巨大的危險或危害，也不是醫學上的疾病。

另有研究指出，路怒症較為嚴重的人，平時非開車時，也較具有衝動、攻擊性。因此，「駕駛人原性格」與路怒症與否是有正相關性的，平日溫和的人相較之下還是比較沒有路怒傾向的。

3招緩解路怒小技巧

●給自己預留時間：不趕時間就不會這麼急躁。

●放好聽音樂或podcast：轉移注意力，降低焦躁感。

●車上放香氛或擴香：運用香氣舒緩情緒與行為。

心理師建議，想緩解路怒可以放好聽音樂、給自己預留時間，以及在車上放香氛；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師建議，想緩解路怒可以放好聽音樂、給自己預留時間，以及在車上放香氛；圖為情境照。（圖取自freepik）

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光。（朴世光提供）

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光。（朴世光提供）

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