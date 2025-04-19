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健康網》兒童早餐聰明搭！ 鐵板麵、奶茶這些地雷要少吃
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕一大早要趕出門上班、上課，要如何在有限時間裡，讓孩子吃得健康又營養？營養師劉怡里分享早餐搭配法，例如鮪魚御飯糰+茶葉蛋配牛奶，加上自備小香蕉、番茄等方便拿取的水果等，盡可能讓5大類食物都攝取到，並提醒，幫孩子挑選早餐時，盡量避免12種飲食，如鐵板麵、香腸、油條、熱狗、咖啡、奶茶等。減少肥胖、生長遲緩等風險。
劉怡里於臉書發文分享，兒童早餐建議具備「高纖澱粉+優質蛋白質」2大原則，選擇新鮮食材為主，避免重口味調味和精製糖攝取，研究發現吃早餐的兒童較沒有吃早餐習慣的兒童，更容易攝取足夠營養素而且身體也更健康。
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完美餐盤這樣搭
想為孩子打造健康又均衡的早餐，她建議攝取5大類食物：全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類。
例如歐姆蛋加入玉米、蘑菇、起司片、起司鮪魚全麥吐司、饅頭夾蛋夾蔬菜、蔬菜起司蛋餅、里肌肉蛋餅、雞蛋三明治、鮪魚御飯糰+茶葉蛋；飲品選擇全脂鮮奶、保久乳、無糖優酪乳、無糖優格、豆漿；水果則可可以自備香蕉、小番茄、葡萄等好拿取食用的水果、或是一杯現打不濾渣蔬果汁。
避免高油高糖這12種飲食
劉怡里提醒，如果是高油、高糖的早餐，容易造成兒童在上學期間易昏睡、注意力不集中影響學習能力，當搭配不當營養不均衡，長期下來可能造成肥胖、生長遲緩、高血糖、高血脂、過敏的問題產生，因此建議避開飲食：鐵板麵、香腸、火腿、熱狗、肉鬆、油條、培根、燻腸、咖啡、奶茶、碳酸飲料、茶類。
劉怡里提到，如果小朋友早上胃口不佳，或是太過匆忙，可以準備簡單雞蛋三明治+水果+堅果讓他們帶著吃，或是提醒小朋友早一點睡，才能早一點起床有較多的時間好好享用早餐，因為早餐吃得營養，才能有助骨骼發育及大腦靈活。
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