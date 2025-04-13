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健康網》正確清潔變成「香GG」 男人這幾招學起來

2025/04/13 20:42

醫師分享男性私密處清潔、保養撇步，像是溫水清潔、選用中性清潔劑、使用嬰兒沐浴乳等；情境照。（圖取自freepik）

醫師分享男性私密處清潔、保養撇步，像是溫水清潔、選用中性清潔劑、使用嬰兒沐浴乳等；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕弟弟時常搔癢、發出異味，甚至反覆發炎？小心惹病上身！泌尿科醫師黃冠鈞分享男性私密處清潔、保養撇步，像是溫水清潔、選用中性清潔劑、使用嬰兒沐浴乳；清潔後也別忘保持乾燥、選用透氣內褲，預防細菌滋生，可有助於避免皮膚過敏或其他不適。

黃冠鈞於臉書粉專「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，男性私密處不好好清潔，小心惹病上身！無論年齡大小，保持男性私密處的清潔都是健康的重要一環。他分享幾項簡單卻有效的清潔與保養秘訣，讓民眾了解如何正確照顧「小弟弟」：

清潔撇步 使用溫水、中性清潔劑

●溫水清潔：日常生活中，如果沒有大量汗液、尿液或明顯分泌物堆積的情況，可以使用溫水輕柔沖洗，移除表面污垢，維持基本衛生。若包皮內側若長期累積油脂與其他分泌物（包皮垢），僅靠溫水清潔可能效果不足。

●中性清潔劑：選用pH值中性或專為敏感私密部位研發的清潔劑，可以避免過度刺激。

●嬰兒沐浴乳：由於成份通常較溫，嬰兒沐浴乳也是個不錯的選擇，更適合皮膚較敏感者使用。

醫師建議，穿著透氣、吸濕排汗的內褲，可以讓私密處時刻保持乾爽，進一步降低悶熱與感染的風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，穿著透氣、吸濕排汗的內褲，可以讓私密處時刻保持乾爽，進一步降低悶熱與感染的風險；示意圖。（圖取自freepik）

清潔後保養 注意乾燥、私密處透氣

●保持乾燥：清潔結束後，應以柔軟乾淨的毛巾輕輕擦乾，也可搭配吹風機以冷風吹乾，避免潮濕水氣成為細菌滋生的溫床。

●選擇透氣內褲：穿著透氣、吸濕排汗的內褲，可以讓私密處時刻保持乾爽，進一步降低悶熱與感染的風險。

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