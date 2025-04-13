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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》杏鮑菇成功偽裝成雞排 農糧署授4步驟自製

2025/04/13 17:50

農糧署指出，透過切、醃製、裹粉、油炸4步驟，能用杏鮑菇成功做出素食版的雞排；圖為雞排。（資料照）

農糧署指出，透過切、醃製、裹粉、油炸4步驟，能用杏鮑菇成功做出素食版的雞排；圖為雞排。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的國民美食雞排售價越來越「尊爵不凡」，想吃一塊雞排解解饞還得先問問荷包的意願，以及肚子與熱量願不願意再增加負擔，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，用杏鮑菇也能做出外酥內嫩的「仿製雞排」，透過切、醃製、裹粉、油炸4步驟，成功做出素食版的雞排。

農糧署指出，杏鮑菇營養豐富，擁有蛋白質、粗纖維、多醣體、多種維生素以及胺基酸。挑選時選擇體乳白肥厚，無潮濕或腐敗為佳；觸摸時應有彈性、水分充實，摸起來不會太乾硬。

杏鮑菇雞排

●準備材料：杏鮑菇2根；麵糊部分為麵粉50克、玉米粉50克、雞蛋1顆、水適量；沾粉為地瓜粉適量；醃料為醬油膏10克，砂糖、五香粉、蒜末皆適量。

●製作步驟

1.切：杏鮑菇洗淨煮軟，菜刀從側邊滾動切成片狀，畫上菱形刀痕，讓醬汁更入味。

2.醃：加入醃料醃製20分鐘，增添鹹香風味。

3.沾：將醃好的杏鮑菇，依序裹上麵糊與地瓜粉，打造香酥口感。

4.炸：進油鍋炸炸至兩面金黃酥脆，美味即刻完成。

杏鮑菇雞排材料與做法。（取自農糧署臉書）

杏鮑菇雞排材料與做法。（取自農糧署臉書）

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