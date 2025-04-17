健康網》孕婦肥胖有危機 醫列7風險：血栓上榜

醫師指出，肥胖孕婦的妊娠糖尿病、妊娠高血壓／子癲前症、血栓、難產、分娩併發症等風險皆高；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄一名43歲體重高達150公斤的孕婦，剖腹產後因肺栓塞離世，其網紅丈夫「蹦蹦爸」在Threads貼文指控醫師醫療疏失，求償800萬，並且引發正反兩方熱烈討論。此篇貼文經媒體報導，讓肥胖孕婦風險成為關注話題。對此，湞媄診所院長王姿允（非新聞當事醫院）提醒，肥胖孕婦的妊娠糖尿病、妊娠高血壓／子癲前症、血栓、難產、分娩併發症等風險皆高。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈」發文說明，懷孕本身會因為血流變濃稠跟下肢靜脈壓迫而成為肺栓塞高風險，肥胖無疑是雪上加霜。尤其當身體質量指數BMI>30時，靜脈血栓栓塞疾病的發病風險會增加2-3倍，重度肥胖者（BMI>40）風險更高，以該名人夫公開的逐字稿來看，已故產婦應屬病態性肥胖，BMI通常超過40。

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肥胖孕婦所面臨的風險

●妊娠糖尿病。

●妊娠高血壓／子癲前症。

●血栓風險增加（肥胖與懷孕都是血栓高風險因子，尤其靜脈栓塞，當血栓脫落後堵塞肺部血管就變成肺栓塞）。

●睡眠呼吸中止症。

●難產、分娩併發症風險高。

●麻醉困難。

●傷口癒合不良、感染風險。

王姿允提到，2021年曾發生過一起醫師幫100公斤的產婦剖腹產，因脂肪太厚造成嬰兒血腫跟骨折，醫師被產婦告的案例。

王姿允說，醫師們也很無奈，因為這些高風險都是孕婦的飲食造成，婦產科醫師不是減重專家，無法給予具體的改善方案，也不確定要轉介何處；代謝科醫師又「不敢」幫孕婦減肥或控制體重，以防衛性醫療來說，若孩子或孕婦有任何問題，可能又會怪在醫師頭上，不碰最安全。

王姿允與馨生醫療體系院長蘇俊源在影片中強調，傳統認為「懷孕了就應該放開來吃、孕婦吃什麼都可以，開心就好」這種觀念已經過時了，孕婦體重增加太多，不管是對孕婦、對小孩風險都是倍增，而孕婦該做的也不是節食挨餓，而是要正確的吃。

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