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健康 > 心理精神

健康網》常咳嗽疲憊？防「春季疲勞」 日醫：放過自己

2025/04/15 10:48

不少日本人在櫻花下迎接新生活，卻苦於「春季疲勞」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

不少日本人在櫻花下迎接新生活，卻苦於「春季疲勞」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天到了，日本人們享受櫻花盛開以及櫻花雨美景之餘，卻有不少人口罩戴緊緊，面色憔悴，不時咳嗽。醫師說明，這是典型的春季疲勞狀況。在春季時節以及末尾接近夏季時，特別容易發生。日本的醫師後藤大介提醒，學著接納不適感，嘗試放鬆，不要想著要與他人一樣，「適度放過自己，不要太努力」。

日本媒體《福島電視台》報導，福島縣會津若松市的會津身心診所（会津こころと脳のクリニック）從4月初至今，患者人數增加近20%。會津身心診所醫師後藤大介表示，人們可能感到昏昏欲睡，嚴重疲勞感；以及白天嗜睡、注意力不集中等。這症狀稱為春季疲勞。

後藤大介表示，造成春季疲勞原因多元，不僅是春季的溫差，以及花粉太多等因素，也包含迎接新生活，生活型態改變帶來的壓力。「學生近期結束春假，或是開始新的工作。無可避免地會需要消耗大量的腦力、體力與能量來適應新環境。自律神經系統也會受到影響，人們可能容易心悸，對溫度的適應力也會降低。

關於改善方式，後藤大介建議飽受春季疲勞所苦的大眾：規律生活與適當運動，對調節自律神經系統，相當有效。最後，後藤大介提醒大家，學著接納這樣的不適感，多嘗試放鬆，不要只想著與他人一樣，「適度放過自己，不要太努力，也很重要」。

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