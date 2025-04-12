健康網》林政勳曾恐慌症發作呼吸急促 現穩定控制

林政勳在專訪中透露，過去曾發生恐慌症，感到呼吸不順暢。（記者潘少棠攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣男演員林政勳在專訪中，承認過去恐慌症曾經發作，「連遺言都寫了」，所幸現在用藥物控制，病情穩定許多。林政勳描述自己的恐慌症感受有：恐慌症就是呼吸急促、小腦放電不全，「看書時會有一種節奏，跟著一個一個文字，像是在打鼓，看書的時候心裡會唸出來，同時調整呼吸。」

林政勳與他的寵物犬。（林政勳提供）

國軍桃園總醫院衛教資料說明，恐慌症是屬於焦慮疾患的一種；指病人常在毫無預警的情況下，突然產生極度焦慮的恐懼感；發作時間通常持續數分鐘到半小時，且約在10分鐘內達到最嚴重的程度，接著恐慌感逐漸或突然消失。

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國軍桃園總醫院表示，病人經常無預警恐慌發作，且出現下列4項以上之症狀，並且在10分鐘內達到病情的最高峰：

●生理症狀：心跳加速或心悸、出汗、發抖或顫慄、噁心或腹部不適、反胃、感覺呼吸困難或窒息感、喉嚨梗塞感、胸痛不適。

●精神症狀：害怕失去控制或好像即將發狂、感覺異常（皮膚有麻木或刺痛的感覺）、失去現實感、感覺事物不真實；失去自我感、感覺與自己疏離好像自己；跟這個世界脫離周圍變得陌生，或者自己不再是自己。

治療部分，國軍桃園總醫院說明，分成藥物治療及認知行為治療兩種：藥物治療多以三環抗憂鬱劑、選擇性血清素再吸收抑制劑為主，抗憂鬱藥物在服用6個月之後，會有相對較低的恐慌症復發率。認知行為治療大多包含「心理衛教」、「認知的矯正與重建」、「呼吸再訓練與控制」、「放鬆訓練」與「想像與實際暴露」等項目。

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