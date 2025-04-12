健康網》換季過敏聲音「卡卡」？ 醫授5招緩解不適

胡皓淳提到，過敏常見症狀包含喉嚨乾癢有異物感、打噴嚏、聲音沙啞等。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕換季也是過敏季，很多人在這個時候都會出現過敏症狀，有些人甚至會有聲音沙啞的問題，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提到，過敏常見症狀包含喉嚨乾癢有異物感、打噴嚏、聲音沙啞等。有過敏症狀時建議遠離過敏原、多喝溫水、鹽水漱口、避免過度用嗓、保持空氣濕度，可減緩不適。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文說明，當過敏原，如花粉、塵蟎等，進入呼吸道時，身體會產生過敏反應，導致聲帶發炎、水腫，進而影響聲音。如果聲音變沙啞，同時還伴隨鼻塞、打噴嚏、喉嚨癢、咳嗽有痰，那很可能是過敏導致的，而不是感冒喔！

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胡皓淳說明，過敏導致聲音沙啞的常見症狀：包括聲音沙啞、變低沉，甚至發不出聲音 。還有喉嚨乾癢，有異物感，總想「清喉嚨」。還可能有輕微咳嗽，但通常沒有痰或是清痰。或是出現鼻水倒流，感覺喉嚨一直有黏液。而且通常在早晨或夜晚特別嚴重，白天會稍微好轉。這些症狀通常持續數週或更久，如果沒有好好護嗓，聲音可能一直無法恢復。

胡皓淳說明，過敏導致聲音沙啞的常見症狀：包括聲音沙啞、變低沉，甚至發不出聲音 。還有喉嚨乾癢，有異物感，總想「清喉嚨」。還可能有輕微咳嗽，但通常沒有痰或是清痰。（圖取自freepik）

胡皓淳分享5個減緩過敏不適的方法。

●遠離過敏原減少刺激：定期清潔環境，減少塵蟎與灰塵，然後換季時少開窗，減少花粉進入。也可以考慮使用空氣清淨機，降低空氣中的過敏原。

●多喝溫水保持喉嚨濕潤：建議每天喝2000ml溫開水，避免喉嚨乾燥。也可以喝蜂蜜水、枇杷膏茶、菊花茶來潤喉。然後也要避免喝冰水、酒精、咖啡，這些都會刺激聲帶。

●鹽水漱口減少過敏發炎：建議用溫鹽水漱口，配方是250ml溫水+半茶匙鹽，可以幫助消炎。每天早晚各一次，特別是喉嚨乾癢時更有效！

●避免過度用嗓讓聲帶休息：強烈建議，講話盡量放輕聲音，不要大喊大叫！也要避免清喉嚨，這個動作會讓聲帶更受傷，不妨用氣音發聲，如「哈——」的聲音，幫助喉嚨放鬆 。

●保持空氣濕度避免喉嚨乾燥：使用加濕器，讓室內濕度維持在50-60%。睡覺時也可在床邊放一杯水，避免空氣過乾。然後一定要避免待在空氣乾燥的地方，如冷氣房。

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