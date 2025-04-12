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健康網》日本2成妙齡女過瘦 比例近貧窮國！專家：過瘦有風險

2025/04/12 14:17

日本過瘦女性比例逼近貧困國家；專家提醒，女性過瘦恐有多項健康風險，甚至日後懷孕會有巨大危機。（圖取自shutterstock）

日本過瘦女性比例逼近貧困國家；專家提醒，女性過瘦恐有多項健康風險，甚至日後懷孕會有巨大危機。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本女性日前熱烈討論的是「灰姑娘體重」，也就是讓自己瘦如紙片人般。日本政府發現，女性有體重過輕，也就是BMI在18.5以下之女性，多達12%；如果僅限制20到30歲的女性，則高達20.2%，過瘦比例逼近貧窮國家。日本有2成年輕女性瘦得「要命」，恐影響健康！

灰姑娘體重為日前在日本社群網站上流行的體重對照表。以165公分的女性為例，符合健康條件的體重落在60公斤左右；然標準「灰姑娘體重」卻僅有49公斤。除了體態變成皮包骨，更有可能對健康造成長遠影響。

醫療研究所理事長（医療ガバナンス研究所）上昌廣（上 昌広）投書日媒《東洋經濟》指出，厚生勞動省在2023年發表《國民健康與營養調查》指出，BMI在18.5以下之女性，多達12%；如果僅限制20到30歲的女性，則高達20.2%；相較2011年調查，男性為4.6%，女性為10.4%；而20到30歲的女性，為16.6%；顯示日本女性體重過輕的女性比例顯著成長。

一份刊登在國際期刊的研究，觀察32年來世界各國人們的體重變化，發現全球體重過輕之成年人比例下降50%，然2022年體重過輕成人比例最高國家為印度、中國、日本（僅限女性）、印尼、衣索比亞與孟加拉。

女性過瘦除了影響孕期，對當事人的傷害，也很快發生：日本國立衛生研究院在2006年發表研究指出，日本年輕女性BMI過低，與新生兒發生脊椎斷裂的發生率有關。女性體重過輕將導致月經不規則，甚至沒有月經；以及骨質密度下降、免疫系統減弱等；更可能增加早產以及新生兒體重過輕等狀況。

為什麼日本女性這麼癡迷於瘦身，甚至不吃不喝？答案或許很簡單：社會風氣使然。許多研究表明，日本女性飲食量過少，是因為他們想要「很瘦」。

2007年，英國國家健康與營養研究所在期刊《英國營養學》雜誌發表研究指出，研究對象在1731名15到39歲女性，其中多名女性明明體重正常，卻認為自己過重。20到24歲發生率為32.7%，30到34歲發生率為31.9%，35到39歲族群發生率為36.7%。然而英國布里斯托大學在2005年針對22國的身體形象做比較，發現高達63%日本女性認為自己超重，在22個國家中最高；相較南韓僅43%。

聖克里斯多夫大學護理學院的學者安田智洋調查90名年輕女性，並透過公式作為指數，該指數愈高，表示當事人對現狀與理想的差異愈大。結果顯示，體重過輕組的差異通常較大，也就是說：瘦子會希望自己更瘦。

上昌廣表示，過去不少女性因為過度減肥，導致厭食症或相關疾病，為嚴峻的問題。同時有人指出，受到美國文化影響，人們更熱衷於追求瘦身，且部分海外研究員關注日本的「可愛」觀念，象徵部分童貞天真，與日本傳統女性的順從刻板印象符合。

歐美已積極透過限制媒體來防範過度減重的觀念。過去曾有名女模特兒因過度節食而過世，舉世譁然；隨後，義大利、西班牙等國禁止BMI低於18.5的模特兒上台走秀，以色列與法國更直接立法禁止體重過輕的模特兒。

同時英國在2023年立法要求社群平台刪除不少有害內容，包含宣揚年輕人飲食失調之內容，以及禁止推廣、鼓勵整形手術；另外，美國國會也針對臉書、IG上充斥對青少年產生負面影響之內容，舉行聽證會，要求加強監管。上昌廣直言「日本該立法了」，以保護女性健康以及生育能力的角度出發，對於病態的瘦身應有理性討論與確實的措施。

關於瘦身，國健署提出5點建議：

●體重控制，絕不是體重計數字愈低愈好

就公共衛生的角度而言，肥胖和多種慢性病相關，但瘦並不一定代表健康，該關心BMI數值（Body Mass Index身體質量指數）是否屬於健康範圍。以18歲至65歲的成人來說，健康體重應在18.5 kg/m2 ? BMI＜24 kg/m2的範圍內，倘若BMI值低於18.5 kg/m2即為過瘦了。一味地追求「瘦」，恐怕出現免疫力差、容易有婦科疾病或不易懷孕，及骨質疏鬆的危險。

●熱量易進難出，不能忽略卡路里

體重增減完全符合熱量不滅定律，因此進行體重控制，必須根據每日活動量來計算所需的熱量，再依照算出來的熱量去了解每天所需攝取的食物份量，因此，食物的「熱量」及「份量」兩者皆重要，每日記錄自己吃進多少卡路里是很重要的。

另外，健康減重必須兼顧健康吃和多運動，每天少吃500大卡熱量；或少吃300大卡熱量並且多運動消耗200大卡，相當於每天多消耗500大卡，每週可以減重約0.5公斤。

●常量體重，有助成功控制

當體重漸漸上升，若是以照鏡子來評估，等到看出體型的變化時，往往已經不知不覺增加了幾公斤，那時更不容易減重。建議天天量體重，掌握自己每日體重變化，是最好的評估方法。而且體重計上的數據，可較準確的幫助我們自我監控體重。國際肥胖專業期刊也證實定期量體重，是確保減重不復胖的良方。

●天天五蔬果，健康伴著我

為保持健康的身體，應該均衡攝取各類食物，包含蔬菜、水果，因為葉菜類含豐富纖維，能促進腸道蠕動，能達到改善便秘、降低膽固醇等效果，同時也含有豐富礦物質及維生素，而礦物質及維生素是參與身體代謝的重要因子，建議將五份蔬果分散在每天三餐中，如果能夠攝取多色蔬果更好。

●消耗脂肪瘦全身，緊實曲線體態佳

●對於體重過重或肥胖而想減重的人：減重的目的是要減掉過多的脂肪，只要遵守「聰明吃、快樂動、天天量體重」秘訣，便可消耗全身各部位的多餘脂肪，如此便能一併達到瘦腰與瘦大腿之目的。此外，若能加上適當的肌力訓練，對於減重或是維持正常體重都有非常大的幫助。

●對於追求體態漂亮的人：對於不需減重，但期望身材更加玲瓏有緻的人而言，除了力行「聰明吃、快樂動、天天量體重」來維持健康體重外，還可以在運動中加入肌力訓練，藉由個別肌肉線條的訓練，讓這些部位不要有鬆弛的感覺，可使身材看起來更有曲線。

●減重過程遇到疑惑和瓶頸，應向專家尋求協助

遇到瓶頸時，建議民眾至醫療院所尋求營養師或肥胖專科醫師的指導，詢問正確的減重方式，不可相信偏方。

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