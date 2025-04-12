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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕婦被斷言40歲因出血離世 醫：只說中8成

2025/04/12 20:40

一名孕婦在生產時發生子宮肌腺症等症狀，發生出血，一度危急；所幸最後母子均安。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名孕婦在生產時發生子宮肌腺症等症狀，發生出血，一度危急；所幸最後母子均安。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中提到，過去曾有位孕婦向她分享自己曾遇過一名「鐵板神算」，曾斷言她在40歲會因大出血過世。不過這位算命仙只對了8成，這位媽媽也許積極行善，改變自己的命運。」

施景中在臉書談到，她以前與一位師父算過命，被斷定她40多歲會死於大出血，還有肚子會爛掉。施景中表示，那段時間產房很不平靜，發生許多產後大出血。她是其中一個，光是開刀當天，就用掉了50個單位的紅血球。

這位孕婦有極巨大的子宮腺肌症，偏偏開刀當中還發現有後壁的植入性胎盤，因子宮做過兩次手術，完全黏住無法從腹腔中取出來做王蟲縫合（肌肉層太厚，大針也穿不過去）。送去做完子宮動脈栓塞，再回加護病房，子宮的血仍像噴泉一樣持續噴了滿地，最後眾人合力把她子宮切下來了才能止血。

切下來的巨大子宮，放到和家用的臉盆一樣大的無菌鐵盆，剛好塞滿滿，一共4.5公斤。術後又合併了腹內感染，引流管一直拔不掉。今天總算順利移除引流管。某日回診她跟我講，當年算命跟她講的這些事情，情節的雷同，令人悚然。

施景中表示，算命師只算對了8成，這位孕婦可能因為積極行善，無意中幫了許多人，改變了自己的命運。最後施景中提醒，「多做善事，為自己積福。」

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