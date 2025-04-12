健康網》卵巢囊腫4症狀 醫：逾5公分需考慮開刀

卵巢囊腫常見的症狀有：腹部不適、月經不規則、下腹疼痛，或者在性行為時感覺不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數卵巢囊腫在早期不會出現明顯症狀，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒，若有症狀出現，常見的表現包括腹部不適、月經不規則、下腹疼痛，或在性行為時感覺不適。一旦囊腫體積大於5公分，或伴隨劇痛、囊腫破裂或扭轉等情況時，則可能需要手術介入。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」與網頁指出，卵巢囊腫的成因可以有很多種，最常見的原因是排卵過程中的正常變化，這時卵巢內會形成一個充滿液體的囊腫。除了這些功能性囊腫，有些囊腫是因為荷爾蒙失衡或疾病（例如子宮內膜異位症）引起的。這些因素可能會導致囊腫的形成或增長。雖然大部分卵巢囊腫是良性的，但也有些會影響健康，需要進一步的處理。

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卵巢囊腫是否要開刀

嚴絢上說，卵巢囊腫是否需要開刀，並不是僅看大小，也會根據囊腫的性質、是否引發症狀及是否有併發症來決定。一般來說，如果囊腫超過5公分，或是造成劇烈疼痛、出現破裂、扭轉等情況，醫師會建議手術。即使是良性囊腫，若有不適或有惡化風險，手術也是一個選擇。當然，每個病人的情況不同，最好還是由醫師來做全面評估。

●囊腫大小：若囊腫超過5公分，通常會考慮手術，因為較大的囊腫可能會增加破裂或扭轉的風險。

●症狀是否嚴重：如果卵巢囊腫引起劇烈的腹痛、月經不規則等症狀，醫師可能會建議手術治療。

●囊腫的性質：良性囊腫如果沒有症狀，可能不需要手術，但如果存在惡化的風險，或懷疑是惡性，則可能需要開刀。

醫師表示，卵巢囊腫的治療方法視情況而定，如果囊腫較小且沒有引起任何不適，醫師可能會建議定期追蹤觀察；圖為情境照。（圖取自freepik）

卵巢囊腫治療方式

嚴絢上表示，卵巢囊腫的治療方法視情況而定，如果囊腫較小且沒有引起任何不適，醫師可能會建議定期追蹤觀察。若囊腫引起疼痛或其他症狀，則可能需要用藥物調整荷爾蒙，幫助囊腫縮小或減少發生。如果囊腫過大或有破裂、扭轉的風險，則需要透過手術來移除囊腫，甚至需要進行卵巢切除手術，視情況而定。

●觀察等待：如果囊腫較小且無症狀，醫師可能會建議定期檢查，看看囊腫是否會自然縮小或消失。

●荷爾蒙治療：對於一些功能性囊腫，可能會使用荷爾蒙藥物來幫助抑制卵巢過度排卵，減少囊腫的形成。

●手術治療：若囊腫較大或引發嚴重症狀，手術是必要的選擇，可能需要透過腹腔鏡手術來移除囊腫，或在情況嚴重時，進行卵巢切除手術。

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